Niğde'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

NİĞDE (AA) - Niğde'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Efendibey Mahallesi Amas Yolu Sokak'ta, B.A. idaresindeki 51 ER 837 plakalı ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 51 EF 418 plakalı otomobiller çapıştı. B.A'nın kullandığı otomobil, çarpışmanın etkisiyle boş arsaya girdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

B.A'nın aracında sıkışan M.A. ve D.A, ekipler tarafından çıkarıldı. Yaralanan sürücü B.A. ile bu kişiler, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, kaçan diğer sürücü ile yanındaki 2 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

