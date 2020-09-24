Niğde’de karantinayı ihlal edenlerin sayısı 10’a yükseldi

Niğde’de 5 kişinin daha korona virüs karantinasını ihlal etmesiyle karantinayı ihlal edip yurda yerleştirilenlerin sayısı 10’a yükseldi.

Niğde’de karantinayı ihlal eden 10 kişi, Niğde Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Ömer Halisdemir Öğrenci Yurdunda 14 gün süre ile karantinaya alındı. Kişilerin yurtlarda kalma süreleri boyunca oluşacak konaklama ve yemek masraflarının kendilerinden tahsil edileceği bildirildi. Şahıslara ayrıca karantinayı ihlal ettikleri gerekçesiyle 900’er lira idari para cezası kesildi.

