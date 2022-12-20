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Niğde’de kış hazırlıkları tamam

20.12.2022 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; kışın kendini iyice hissettirdiği şu günlerde belediye olarak kışa hazır olduklarını söyleyerek yaşanacak olumsuzluklara karşı her türlü tedbiri aldıklarını ifade etti.

Niğde’de kış hazırlıkları tamam

Niğde Belediyesi olarak tüm birimler, araç ve ekipmanları ile 2022-2023 yılı kış sezonuna hazır olduklarını ifade eden Başkan Özdemir; “Kış şartlarında sizlere en güzel hizmeti vermek için gerekli çalışmaları tamamladık” dedi. Niğde Belediyesi kış hazırlıklarını tamamladı.

Belediye ekipleri, meydana gelebilecek yoğun yağışlar ve soğuk hava koşullarında oluşabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklarını tamamlayıp, kış öncesi tüm araçları bakıma alarak, gerekli tüm ihtiyaçları ise hazır hale getirdi. Kış aylarının getireceği problemleri önlemek amacıyla gerekli hazırlıkları tamamlayıp ekipmanlarını güçlendiren Niğde Belediyesi kar ve buzlanma için de gerekli tuz ve solüsyon stoku oluşturdu. Niğde’de, kar yağışı ve buzlanmanın hayatı olumsuz etkilememesi için 24 saat esasına göre çalışacak personeller, iş makinası, tuz aracı, kar küreme ve tuz serpme aracı, 24 saat hizmet verecek. Karla mücadele için oluşturulan ekipler, 24 saat esasına göre görev yapacak.

TÜM BİRİMLER KOORDİNASYON İÇİNDE

"Tüm birimlerimiz koordinasyon içinde üstüne düşen vazifeyi yapmaya hazır" diyen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; “Ekiplerimiz sahada uyum içinde çalışacaklar, Fen İşlerimiz karda yolları açarken, Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz zarar gören ağaçlara ve parklara müdahale edecek. 7/24 esasına göre çalışan ekiplerimiz hayatın aksamaması için görevi başında olacak. Ben ve arkadaşlarım, yüzlerce personelimiz Niğdeli hemşehrilerimizin hizmetinde olacağız. Hemşerilerimizin kışı daha rahat geçirmesi için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

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