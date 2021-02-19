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Niğde'de kurulan atölyelerde dezavantajlı kesimlere mesleki eğitim verilecek

19.02.2021 13:24 | Son Güncelleme:
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Niğde'de kurulan atölyelerde dezavantajlı kesimlere mesleki eğitim verilecek

NİĞDE (AA) - Niğde'de İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan, Valilik, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve İŞKUR İl Müdürlüğünün ortak olduğu proje kapsamında, öğrencisi az olduğu için boşaltılan Dumlupınar İlkokulunun tarihi binasında kurulan 6 mesleki eğitim atölyesi hizmete sunuldu.

Vali Yılmaz Şimşek, açılışta yaptığı konuşmada, Niğde için önemli ve sevindirici bir projenin hayata geçirildiğini belirtti.

Şimşek, atölyede toplumun farklı kesimlerinden insanların bir araya gelerek inovasyon ve girişimciliğe yönelik çalışmalar yapacaklarını, projeler hayata geçireceklerini ifade ederek, "Buradan çok güzel neticelerin ortaya çıkacağına inanıyorum. Çünkü insanlarımızda bu potansiyel ve heyecan var, yeter ki onlara imkan sunalım. Bu imkanı da bu şekilde sunmuş oluyoruz." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar da 1 milyon 770 bin lira bütçeli projenin, Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından desteklendiğini dile getirdi.

Girişimci kadınlar için ürün tasarımları ve tekstil, CNC üretim süreçleri ve lazer işleme, 3 boyutlu yazıcı ve robotik kodlama, kaynakçılık, yenilenebilir enerji ve yemek atölyelerinin açıldığını söyleyen Yaşar, proje kapsamında ilk etapta bin dezavantajlı genç, 300 dar gelirli kadın ve 100 engelli vatandaşa eğitim verileceğini bildirdi.

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