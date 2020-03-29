YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Niğde
  4. Niğde'de şehir girişlerindeki uygulama noktaları ve personel sayısı artırıldı

Niğde'de şehir girişlerindeki uygulama noktaları ve personel sayısı artırıldı

NİĞDE HABERLERİ  | 29.03.2020 17:27 | Son Güncelleme

Niğde'de şehir girişlerindeki uygulama noktaları ve personel sayısı artırıldı

NİĞDE (AA) - Niğde'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında şehrin girişlerindeki uygulama noktaları 16'ya çıkartıldı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında şehirler arası seyahatlerin Valiliklerin iznine tabi tutulmasının ardından Niğde'de uygulama noktaları 16'ya çıkartıldı ve personel sayısı artırıldı.

Sağlık ekiplerinin de görev yaptığı uygulama noktalarında vatandaşların ateşleri ölçülüyor, gerekmedikçe dışarıya çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunuluyor.

Vali Yılmaz Şimşek de Bor ilçesi ile Sazlıca ve Kemerhisar beldelerinde polis ve jandarma uygulama noktalarını ziyaret ederek, sürücüleri gerekmedikçe evden çıkmamaları ve sosyal mesafelere dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Otogarda hizmete başlayan "Seyahat İzin Kurulu"nu ziyaretinin arından gazetecilere açıklamalarda bulunan Şimşek, Kovid-19 salgını nedeniyle olağanüstü bir süreç yaşandığını ve tedbirlerin uygulandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü açıkladığı kararlar doğrultusunda iller arası seyahatlerin Valilik iznine tabi tutulduğunu hatırlatan Şimşek, şunları kaydetti:

"Bu karar doğrultusunda ilimizde gerekli tedbirlerimizi aldık. Öncelikle ilimizdeki kontrol noktalarının sayılarını artırdık, şu anda ilimizin girişlerindeki uygulama noktalarını 16'ya çıkardık. Yine uygulama noktalarımızın personel sayılarını artırdık. Ayrıca otogarda da otobüsle seyahat etmek isteyen vatandaşlarımız için Seyahat İzin Kurulu oluşturduk. İller arası zorunlu seyahat etmek isteyen vatandaşlarımız, bu kurula müracaat ederek belgelerini alarak seyahat edebilir."

Mümkün olduğunca vatandaşlara seyahat etmemelerini öneren Şimşek, "Vatandaşlarımızdan ricamız, bu süreçte evlerinde kalsınlar, zorunlu olarak evlerinden çıktıklarında da sosyal mesafelerini korusunlar, kişisel hijyene dikkat etsinler, ev ziyaretleri yapmasınlar. Bu kurallara uyulduğu sürece de koronavirüsünün yayılma hızını da mümkün olduğunca azaltmış olacağız." diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç olay! Tartıştığı oğlunu döve döve öldürdüKorkunç olay! Tartıştığı oğlunu döve döve öldürdü
Ankara’da film gibi dükkan baskını! Saatlerce izleyip 12 kişiyle gittiler Ankara’da film gibi dükkan baskını! Saatlerce izleyip 12 kişiyle gittiler
Anahtar Kelimeler:
Emniyet Müdürlüğü İl Jandarma Komutanlığı Niğde uygulama noktası Vali Yılmaz Şimşek

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'den koronavirüs açıklaması:

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'den koronavirüs açıklaması:

Çaresiz kadının yardımına Tepebaşı Kaymakamlığı yetişti

Çaresiz kadının yardımına Tepebaşı Kaymakamlığı yetişti

Kayseri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer:

Kayseri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer:

Bursa Valisi’nden “"48SaatHiçÇıkma" çağrısı

Bursa Valisi’nden “"48SaatHiçÇıkma" çağrısı

10 bin öğrenciye ‘uzaktan eğitim’

10 bin öğrenciye ‘uzaktan eğitim’

Jandarma önce uyardı sonra ceza kesti

Jandarma önce uyardı sonra ceza kesti

Niğde Namaz Vakitleri 29 Mart Pazar

İmsak
05:02
Sabah
06:24
Öğle
12:51
İkindi
16:22
Akşam
19:08
Yatsı
20:25

Niğde Nöbetçi Eczaneler29 Mart Pazar

Çagrı Eczanesi
Merkez
Sarısaç Eczanesi
Merkez
Akıncı Eczanesi
Altunhisar
Oguz Eczanesi
Bor
Çamardı Eczanesi
Camardi
Deniz Eczanesi
Ciftlik
Altunsu Eczanesi
Ulukisla
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Uyuşturucu satıcısı yakalandı

Uyuşturucu satıcısı yakalandı

Niğdeli Fatma, kardeşine böbreğini verdi

Niğdeli Fatma, kardeşine böbreğini verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.