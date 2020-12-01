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Niğde’de Tarih Gün Yüzüne Çıkıyor

NİĞDE HABERLERİ  | 01.12.2020 15:57 | Son Güncelleme

Niğde Belediyesi, Osmanlı döneminde 1861 yılında yapılan tarihi Kadıoğlu Konağı’nda restorasyon çalışmalarını başlattı.Belediye Başkanı Emrah Özdemir, çalışma başlatılan konağı gezerek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Niğde’de Tarih Gün Yüzüne Çıkıyor

Niğde Belediyesi, Osmanlı döneminde 1861 yılında yapılan tarihi Kadıoğlu Konağı’nda restorasyon çalışmalarını başlattı.
Belediye Başkanı Emrah Özdemir, çalışma başlatılan konağı gezerek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı. Başkan Özdemir yaptığı açıklamada, Niğde’nin tarihi ve kültürel değerlerine her zaman sahip çıkmak ve gelecek nesillere aktarmak için tüm güçleriyle çalıştıklarını belirtti. Bu kapsamda, kentin önde gelen tarihi yapılanlarından olan Aşağı Kayabaşı Mahallesi’ndeki Kadıoğlu Konağı’nda restorasyon çalışmalarının başlatıldığını aktaran Özdemir, şunları kaydetti; “Kadıoğlu Konağı Osmanlı döneminde 1861 yılında yapılmış tarihi bir yapı. Kentin simge yapılarından birisi. Ecdadımızı sevmek eserlerine sahip çıkmakla mümkündür demiştik. Söz verdiğimiz gibi de yapıyoruz. 16 Kasım’da yüklenici firmaya yer tahsisini yapmıştık, restorasyon çalışmaları başladı. Konak, yaklaşık 1 milyon yüz bin lira maliyetle aslına uygun şekilde restore edilecek. 8 aylık gibi bir sürede çalışmaları bitirerek, konağımızı turizme kazandıracağız. Niğde’mize hayırlı olsun.”

Niğde’de Tarih Gün Yüzüne Çıkıyor

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