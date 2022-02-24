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Niğde'de tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

24.02.2022 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde'de tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

NİĞDE (AA) - Niğde'de düzenlenen tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli yakalandı, 65 tarihi eser ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkeze bağlı Elmalı köyünde bir evde tarihi eser bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, eve düzenlediği operasyonda H.C, M.A. ve İ.A'yı gözaltına aldı.

Ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, metal arama dedektörü, 64 sikke ve bir tarihi obje ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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