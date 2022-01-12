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Niğde'de tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

12.01.2022 22:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde'de tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

İ.Y. idaresinde 51 AAR 898 plakalı tır, Niğde-Adana kara yolu Sazlıca kavşağında B.O'nun kullandığı 42 ACJ 853 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler İ.Y, B.O. ile İ.O. ve H.O, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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