Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bor İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal eden ve satanlara yönelik Kemerhisar beldesinde 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, 3 şüpheli yakalandı.
Adreslerdeki aramalarda, hassas terazi, 153 gram bonzai, 125 gram metamfetamin, uyuşturucu içiminde kullanılan 10 aparat, ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 7 şarjör, 276 fişek ve iki bıçak ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz