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Niğde’nin en büyük pazarı kurulmayacak

NİĞDE HABERLERİ  | 01.04.2020 15:51 | Son Güncelleme

Niğde’de korona virüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında her hafta Perşembe günleri kurulan Perşembe Pazarı’nın İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile ikinci bir duyuruya kadar kurulmayacağı açıklandı.Niğde Belediyesi, korona virüs riski ortadan kalkana kadar aldığı tedbirlerine bir yenisini daha ekledi.

Niğde’de korona virüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında her hafta Perşembe günleri kurulan Perşembe Pazarı’nın İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile ikinci bir duyuruya kadar kurulmayacağı açıklandı.
Niğde Belediyesi, korona virüs riski ortadan kalkana kadar aldığı tedbirlerine bir yenisini daha ekledi. Niğde Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında her hafta Perşembe günleri kurulan ve ‘Perşembe Pazarı’ olarak adlandırılan sebze, meyve ve yiyeceklerin satıldığı pazarın, ikinci bir duyuruya kadar kurulmayacağını bildirdi.
Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde’de her türlü tedbiri risk ortadan kalkana kadar almaya devam edeceklerini belirterek, vatandaşların da bu konuda duyarlı olmalarını istedi. İkinci bir duyuruya kadar Perşembe günleri kurulan pazarın kapalı olacağını belirtti.

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