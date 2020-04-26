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Niğde’ye 84 Türk vatandaşı daha getirildi

NİĞDE HABERLERİ  | 26.04.2020 10:34 | Son Güncelleme

Cibuti ve Somali’de bulunan 207 Türk vatandaşından 84’ü Niğde’ye getirildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye kapsamında, Cibuti ve Somali’deki 207 Türk vatandaşını taşıyan Türk Hava Yolları’na (THY) ait uçak Kapadokya Havalimanı’na indi.Sağlık kontrollerinin ardından vatandaşlar, sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak otobüslere bindirildi.Yolculardan 84 kişi otobüslerle polis eşliğinde Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi merkez kampüsündeki Gençlik ve Spor Bakanlığına ait Sultan 2.

Niğde’ye 84 Türk vatandaşı daha getirildi

Cibuti ve Somali’de bulunan 207 Türk vatandaşından 84’ü Niğde’ye getirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye kapsamında, Cibuti ve Somali’deki 207 Türk vatandaşını taşıyan Türk Hava Yolları’na (THY) ait uçak Kapadokya Havalimanı’na indi.
Sağlık kontrollerinin ardından vatandaşlar, sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak otobüslere bindirildi.
Yolculardan 84 kişi otobüslerle polis eşliğinde Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi merkez kampüsündeki Gençlik ve Spor Bakanlığına ait Sultan 2. Kılıçarslan Öğrenci Yurdu’na yerleştirildi.

Niğde’ye 84 Türk vatandaşı daha getirildi

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