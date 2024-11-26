Nihat Kahveci'den çok konuşulacak iddia! ''Dönüşü kesin" diyerek Sergen Yalçın'ı duyurdu

Beşiktaş'ın kötü gidişatını yorumlayan Nihat Kahveci, siyah-beyazlıların Sergen Yalçın ile sözleşme imzalayacağını iddia etti.

"SERGEN YALÇIN, BEŞİKTAŞ'A DÖNECEKTİR"

"Sergen Hoca da program yapıyor, 'Keyfim yerinde, bu sezon takım çalıştırmayı düşünmüyorum' dedi. Beşiktaş ciddi şekilde, 'Hocam gel, seni istiyoruz' derse şartlar oluşur. Bence zaten Sergen Yalçın, Beşiktaş'a dönecektir. O kredisi var. O dönüş olacak. Ne zaman olacak bilmiyorum."

"DÖNÜŞÜ KESİN AMA..."

"Bu kadrodan daha alternatifsiz bir kadroyla şampiyon oldu. Dönüşü kesin ama ne zaman bilmiyorum. Beşiktaş yönetiminin böyle bir düşüncesi var mı yok mu hiç bilmiyorum ama taraftarda Sergen Yalçın düşüncesi var."