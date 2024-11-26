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Nihat Kahveci'den çok konuşulacak iddia! ''Dönüşü kesin" diyerek Sergen Yalçın'ı duyurdu

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
26.11.2024 10:07
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Beşiktaş'ta koltuğu sallantıda olan Giovanni van Bronckhorst için Nihat Kahveci'den yeni bir iddia ortaya atıldı. Bir süredir ligde galibiyetten uzak kalan siyah-beyazlılarda, Hollandalı teknik adamın ayrılığına kesin gözüyle bakılırken Sergen Yalçın ismi kulislerde dolaşmaya başladı.

Nihat Kahveci'den çok konuşulacak iddia! ''Dönüşü kesin" diyerek Sergen Yalçın'ı duyurdu

Beşiktaş'ın kötü gidişatını yorumlayan Nihat Kahveci, siyah-beyazlıların Sergen Yalçın ile sözleşme imzalayacağını iddia etti.

"SERGEN YALÇIN, BEŞİKTAŞ'A DÖNECEKTİR"

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"Sergen Hoca da program yapıyor, 'Keyfim yerinde, bu sezon takım çalıştırmayı düşünmüyorum' dedi. Beşiktaş ciddi şekilde, 'Hocam gel, seni istiyoruz' derse şartlar oluşur. Bence zaten Sergen Yalçın, Beşiktaş'a dönecektir. O kredisi var. O dönüş olacak. Ne zaman olacak bilmiyorum."

"DÖNÜŞÜ KESİN AMA..."

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"Bu kadrodan daha alternatifsiz bir kadroyla şampiyon oldu. Dönüşü kesin ama ne zaman bilmiyorum. Beşiktaş yönetiminin böyle bir düşüncesi var mı yok mu hiç bilmiyorum ama taraftarda Sergen Yalçın düşüncesi var."

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Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın Nihat Kahveci beşiktaş
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