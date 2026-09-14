Nihat Kahveci'den Fenerbahçe için felaket senaryosu! Çılgın iddia...

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır bir yara daha aldı. Lider Galatasaray'ın şimdiden 6 puan gerisinde kalan ve 11. sıraya gerileyen sarı-lacivertlilerde kriz derinleşirken, Kontraspor yorumcusu Nihat Kahveci, canlı yayında olay yaratan ifadeler kullandı.

"280 MİLYON EUROLUK KADRO... PAF TAKIMI ÇIKSA 8 PUAN ALIR!"

Başkan Aziz Yıldırım'ın kurduğu rüya takımın sahadaki performansını ve kaçan net fırsatları sert bir dille eleştiren Kahveci, Lukaku'nun iyi oyununa rağmen sonucun hüsran olduğunu belirtti. Usta yorumcu, "280 milyon euroluk kadro kuruldu. İlk yarıda Guendouzi boş kaleye kaçırdı. İkinci yarı Greenwood ve Kerem'in topları direkten döndü. Sonuçta sahada iki puan bıraktın" dedi.

Fenerbahçe'nin 5 haftada yalnızca 7 puan almasını akılalmaz bulan Kahveci, eleştirilerinin dozunu artırarak, "Ligde 11. sıradasın, önünde 10 tane takım var. Galatasaray'ın 13'ü, Beşiktaş'ın 12'si değil olay. Diğerlerini nasıl geçeceksin? Şu dakika itibarıyla felaket senaryosu var. PAF takımı çıkar, 8 puan alır. Bunun açıklaması olamaz" diyerek oyunculara ve teknik heyete yüklendi.

"ROMA MAÇI SONRASI BU KAOS NEDEN? ALLAH TARAFTARA SABIR VERSİN"

Sarı-lacivertli camiadaki kaotik ortama da dikkat çeken Kahveci, Şampiyonlar Ligi'ndeki başarının ligde bir anda krize dönüşmesine sitem etti: "18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne giren bir Fenerbahçe... Roma maçında 1 puan aldıktan sonra bu kaosu neden yaratıyorsun? Fenerbahçeli taraftarların 1 saat bile sevinmeye hakkı yok mu? Allah size sabır versin, gerçekten. Aziz Yıldırım ve İsmail Kartal üzerine çok fazla sorumluluk aldı."

CANLI YAYINDA ÇILGIN İDDİA: "ŞAMPİYON OLURLARSA 100 FORMA..."

Değerlendirmelerinin son bölümünde yönetimi hedefine koyan Nihat Kahveci, Aziz Yıldırım'ın sezon başı vaatlerini hatırlatarak tarihi bir iddiaya imza attı: "Aziz Başkan hangi büyük hedefle geldi bu sezon? 11. sırada 7 puanın var! Bugün 14 Eylül. Fenerbahçe bu sezon şampiyon olsun, 100 tane Fenerbahçe forması hediye edeceğim." Bu çarpıcı sözler, sosyal medyada kısa sürede gecenin en çok konuşulan anı oldu.