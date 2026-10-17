Nihat Kahveci'den Fenerbahçeli yıldıza övgü! “Kocaman bir maşallah”

Fenerbahçe'nin Alanyaspor'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendiren Nihat Kahveci, Levent Mercan'ın performansına hayran kaldı. Milli futbolcunun yaptığı ortayı öven Kahveci, başarılı oyuncunun A Milli Takım kapısını zorlamaya başladığını söyledi.

“O NE BİÇİM BİR ASİSTİ ÖYLE?”

Levent Mercan'ın yaptığı ortaya hayran kalan Nihat Kahveci, oyuncunun tekniğini ve sahadaki etkisini öne çıkardı. Kahveci, başarılı futbolcunun asistini değerlendirirken, “Levent, o ne biçim bir asisti öyle? Muazzam bir orta, adeta büyüleyici bir pas” ifadelerini kullandı.

“LEVENT MERCAN'A KOCAMAN BİR MAŞALLAH”

Levent Mercan'ın performansından duyduğu memnuniyeti dile getiren Kahveci, milli futbolcunun ortaya koyduğu futbola vurgu yaptı. Deneyimli yorumcu, “Levent Mercan'a kocaman bir maşallah. Sergilediği bu harika futbolla Milli Takım kapısını da zorlamaya başladığını gösteriyor” sözleriyle oyuncunun performansını değerlendirdi.

FENERBAHÇE'DE SEZONUN İLKLERİ YAŞANDI

Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin Alanyaspor karşısındaki galibiyetinde sezon adına dikkat çeken ilklerin de yaşandığını belirtti. Kerem Aktürkoğlu'nun yüzünün ilk kez güldüğünü gördüklerini söyleyen Kahveci, Lukaku'nun sarı-lacivertli formayla ilk golünü attığını, Mert Hakan Yandaş'ın ise bu sezon ilk kez sahaya çıkarak taraftarla bütünleştiğini ifade etti.

Sahada takım halinde başarılı bir görüntü sergilendiğini vurgulayan Kahveci, Fenerbahçe'nin kolektif performansına da dikkat çekti.