Nihat Kahveci'nin derbi yorumu olay yarattı! Canlı yayında çok sert sözler: "Futbolun 'F'sini bilmiyor"

Nihat Kahveci, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardından yaptığı değerlendirmede hakem Yasin Kol’u sert sözlerle eleştirirken, kararların oyunun akışını etkilediğini vurguladı. Kahveci, Ersin Destanoğlu’nu maçın oyuncusu seçerken, N'Golo Kante’nin performansına da övgü yağdırdı.

Cevdet Berker İşleyen

Nihat Kahveci, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan ve sarı-lacivertlilerin 1-0 kazandığı derbiyi değerlendirdi. Kontraspor YouTube kanalında konuşan Kahveci, özellikle maçın hakemi Yasin Kol hakkında sert ifadeler kullandı.

"FUTBOLUN 'F'SİNİ BİLMİYOR"

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisindeki yönetimiyle tartışılan hakem Yasin Kol'u eleştiren Nihat Kahveci, "Hakem çok kötü. Penaltı pozisyonundan ayrı söylüyorum bunu. Vermediği sarılar, Oh'a biri faul yaptı. Ya Brown ya Oosterwolde. Orta sahada bomboş kontraya çıkacak Beşiktaş. Dakika 81. Faul doğru ama bırak aksın oyun. Futbolun 'f'sini bilmiyor. Yasin Kol hiç kusura bakmasın. İsmi çok güzel ama biraz futbolu öğrenin. Bana göre ilk yarıda da Rıdvan'ın Musaba'ya kaydığı bir pozisyon var. Orada da faul bana göre, sarı da çıkabilirdi. Hakemlerimiz çok kötü, çok kötü, kötü..." ifadelerini kullandı.

ERSİN DESTANOĞLU'NA ÖVGÜLER

Ersin Destanoğlu'nun maçın oyuncusu olduğunu ifade eden Kahveci, "Helal olsun Ersin'e. 30 bin kişi yuhaladı, yenilen her ona yazdı. Oradan ayağa kalktı, 'Ben oynamam' demedi. Bugün deplasmanda 2 tane Cherif'in, 1 tane Kerem'in karşı karşıya net pozisyonunu, 1 tane Guendouzi'nin şutunu direk dibinde çok iyi çıkardı ve maçın oyuncusu oldu" dedi.

"KANTE'NİN EN İYİ MAÇI"

Fenerbahçe’nin Fransız yıldızı N'Golo Kanté için de ayrı bir parantez açan Kahveci, deneyimli oyuncunun sarı-lacivertli formayla en iyi performanslarından birini sergilediğini dile getirdi. Sahanın her bölümünde etkili bir görüntü çizen Kante’nin fiziksel olarak da üst seviyede olduğunu belirten Kahveci, oyuncunun milli takım sürecinin de formuna olumlu yansıdığını ifade etti.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
