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Nihat Özdemir'de Yeni Malatyaspor'a destek sözü

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 09.09.2019 14:37 | Son Güncelleme

Btc Turk Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, TFF Başkanı Nihat Özdemir’e sundukları tesis projesiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Başkanımız sunduğumuz projeye çok sıcak yaklaştı ve gereken desteği sunacaklarını ifade etti. Hatta başkanın ‘benim de hayalimdeki projeydi’ demesi bizleri ayrıca mutlu etmiştir. Şimdi işe koyulma zamanı. İnşallah bu tesisleri Türk futboluna kazandırmak istiyoruz” dedi.

Nihat Özdemir'de Yeni Malatyaspor'a destek sözü

TFF Başkanı Nihat Özdemir’in kulüplerini ziyaret etmesine ilişkin konuşan Adil Gevrek, camiaya tesis müjdesi verdi.

Ziyaretin kendilerini mutlu ettiğini kaydeden Gevrek, “Bizi gururlandırdılar, onurlandırdılar. Başkanım Malatya’ya gelince tesislerinizi de ziyaret edelim dediler. Federasyon başkanımızın, yeni yönetiminin Türk futboluna çok şey katacağını umuyorum. Beraber istişareler yaptık, projelerimizi anlattık. Bu proje gerçekten çok konuşulacak bir proje. Bizim için de Türk futbolu adına da büyük önem taşıyor. Tabi camialarımız adına çalışıyoruz ama Türk futbolu adına da bir şeyler yapmamız gerekiyor. İnşallah hem Malatya futbolunu hem Türk futbolunu daha iyi bir yere getireceğimize inanıyorum. Başkanımız sunduğumuz proje çok sıcak yaklaştı ve gereken desteği sunacaklarını ifade ettiler. Hatta başkanın ‘benim de hayalimdeki projeydi’ demesi bizleri ayrıca mutlu etmiştir. Şimdi işe koyulma zamanı. İnşallah bu tesisleri Türk futboluna kazandırmak istiyoruz” diye konuştu.

"YENİ DÖNEMİN TÜRK FUTBOLUNA ÇOK ŞEY KATACAĞINA İNANIYORUM"

Nihat Özdemir’in kulüpleri ziyaret etmesinin önemli olduğuna da değinen Gevrek, şunları söyledi:
“Burada federasyon başkanımızın hassasiyeti gerçekten çok önemli. Gittiği her yerde kulüpleri ziyaret etmesi, istişarelerde bulunması ve dinlemesi değerli buluyoruz. Bu anlamda da ben yeni dönemin Türk futboluna çok şey katacağına inanıyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde hep beraber istişare yaparak Malatya ve bölge futbolu için çalışacağımızı söylemek istiyorum. Ben tekrar bizleri ziyaret ettiği için hem başkanımız Nihat Özdemir’e hem TFF yönetim kurulu üyesi Hamit kardeşimize ve bütün yöneticilere teşekkür ediyorum.”

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