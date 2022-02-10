Nijeryalı Festus Okey'in gözaltında ölümüne ilişkin davanın yeniden görülmesine başlandı

İSTANBUL (AA) - Nijeryalı Festus Okey'in, 15 yıl önce Beyoğlu Polis Merkezi'nde öldürülmesine ilişkin davanın Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından üçüncü kez bozulmasının ardından yeniden görülmesine başlandı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Nijeryalı Festus Okey'in 15 yıl önce Beyoğlu Polis Merkezi'nde bir polis tarafından vurularak öldürülmesine ilişkin İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamada 17 Mart 2021'de sanık polis memuru Cengiz Yıldız'a "olası kastla öldürme" suçundan verilen 16 yıl 8 ay hapis cezası kararını üçüncü kez bozdu.

Bozma kararının ardından davanın İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülmeye başlandığı davanın ilk duruşmasına tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada taraf avukatlarına Yargıtayın bozma ilamına karşı diyecekleri soruldu.

Müdahil Okey ailesinin avukatı Olgun Eroğlu, Yargıtay kararına karşı mahkemenin direnmesi gerektiğini söyledi.

Mahkemenin hukuki temellere dayanan delillerle bir karar verdiğini belirten Eroğlu, "Yargıtay, sizin kararınızı bozmanız gerektiğini söyleyerek sanığın beyanına üstünlük veriyor. Kararında iki kez husumet ve tanışıklıktan bahsediyor. Taraflar arasında husumet ve tanışıklık olmadığı için, dolayısıyla olası kast yoktur diyor. Olası kast için husumete ve tanışıklığa gerek yoktur. Yargıtay kararı sizin kararınızı çürütebilecek nitelikte değildir." ifadesini kullandı.

- "Müvekkilim bu dosyanın mağdurudur"

Sanık Cengiz Yıldız'ın avukatı Vehbi Kahveci ise müvekkilin bir saldırıyla karşılaştığını ve kendini korumaya çalışırken bu olayın oluştuğunu savunarak, şunları anlattı:

"Bir mermi patlıyor ve maktul hastaneye kaldırılıyor. Hep başında duruluyor. Husumet yok aralarında. Tanışıklıkları yok. Kasıtlı hareket edebilmesi için nasıl bir sebep ortaya konulabilir? Müvekkilim bu dosyanın mağdurudur. 16 senedir bunun ıstırabını yaşamaktadır. Biz burada meşru müdafaa olduğunu düşünüyoruz. Bozmaya uyma kararı mahkemenin takdirindedir."

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, usul ve yasaya uygun olduğunu belirttiği Yargıtay kararına uyulmasını talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Yargıtay 1. Ceza Dairesinin bozma kararına uyulmasına hükmetti.

Taraflara savunma ve beyan için süre veren heyet, duruşmayı erteledi.

- Davanın geçmişi

Kapatılan Beyoğlu Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede, Nijeryalı Festus Okey'in, 20 Ağustos 2007'de gözaltında iken ölümüne neden olmakla suçlanan polis memuru Cengiz Yıldız hakkında "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 3 ila 6 yıl arasında hapis cezası istenmişti.

Davanın görüldüğü İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi, 13 Aralık 2011'de verdiği kararda, polis memurunu "taksirle öldürmek" suçundan 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırmıştı.

Temyiz istemini görüşen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını usulden bozmuştu. Daire, Festus Okey'in ailesinin avukatlarının müdahillik talebinin reddedilmesini usule aykırı bularak, yeniden yargılama yapılması için dosyayı mahkemeye göndermişti.

Yerel mahkeme, 5 Haziran 2014'de yapılan duruşmada, sanık Cengiz Yıldız'a 13 Aralık 2011'de "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan verilen 4 yıl 2 ay hapis cezası kararında direndiğini açıklamıştı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını yeniden inceleyerek, ikinci kez bozulmasına hükmetmişti.

Mahkeme heyeti yeniden yargılamada, dosyayı 5 Haziran 2014'te ikinci kez karara bağlamıştı. Eski kararında direnen heyet, Yıldız'ı bir kez daha "taksirle öldürme" suçundan 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırmıştı.

Mahkemenin eski kararında direnmesi nedeniyle dosya Yargıtay Ceza Genel Kuruluna gönderilmişti. Kurul, eksik incelemeyle hüküm kurulduğuna dikkati çekerek bu kararı yeniden bozmuştu. Bozma kararının ardından 17 Mart 2021'deki duruşmada 3. kez karar veren mahkeme heyeti, sanık Cengiz Yıldız'ı bu kez "olası kastla öldürme" suçundan iyi hal indirimi uygulayarak daha yüksek bir ceza olan 16 yıl 8 ay hapse mahkum etmişti.

Sanık avukatları ve cumhuriyet savcısının itirazı üzerine bu kararın temyiz edildiği Yargıtay 1. Ceza Dairesi, İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği bu kararı bir kez daha bozmuştu. Daire kararında, sanık Yıldız'ın "olası kast" ile değil, "bilinçli taksirle öldürmek" suçundan cezalandırılması gerektiğini belirtmişti.

Bozma kararında, "Sanık Cengiz Yıldız'ın silah emniyeti konusunda gerekli tedbirleri almadan, uyuşturucu madde bulundurma şüphelisi maktulün tek başına bulunduğu odaya girmesiyle dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davrandığı, yaşanan olaya sebebiyet verdiği" bilgisini paylaşan daire, neticenin sanık tarafından öngörülmesinin mümkün olmaması nedeniyle "taksirle ölüme neden olmak" suçundan mahkumiyet hükmü kurulması gerektiğini bildirmişti.

