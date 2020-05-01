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Niksar’da 3 Bin 700 kg. fasulye tohumu dağıtıldı

TOKAT HABERLERİ  | 01.05.2020 14:29 | Son Güncelleme

Tokat’ın Niksar ilçesinde Kuru Fasulye Yetiştiriciliğinin geliştirilmesi Projesi kapsamında çiftçilere yüzde 75 hibe destekli 3,700 Kg.

Niksar’da 3 Bin 700 kg. fasulye tohumu dağıtıldı

Tokat’ın Niksar ilçesinde Kuru Fasulye Yetiştiriciliğinin geliştirilmesi Projesi kapsamında çiftçilere yüzde 75 hibe destekli 3,700 Kg. fasulye tohumu dağıtıldı.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Niksar Kaymakamı İlhami Doğan, Niksar’da 4500 dekar olan kuru fasulye ekim alanının 500 dekar artarak 5000 dekara, 9500 dekar olan kuru bakliyat ekim alanının da 10.000 dekara ulaşacağını belirterek; “Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, Tokat Valiliği ve Niksar Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce ortaklaşa gerçekleştirilen; Bitkisel Üretimi Geliştirme ve Covid-19’la mücadele sonrası tarım ürünlerinde bir sıkıntı yaşanmaması, tarımsal arz güvenliği için Kuru Fasulye Tohumu Dağıtımı Projesi çerçevesinde Niksar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından tohumlar dağıtılarak çiftçilerle buluşturuldu. % 75 oranında Bakanlık hibeli olmak üzere 3700 kg Akşeker çeşidi kuru fasulye tohumu 19 köyde 94 çiftçimize dağıtılmıştır. Covid -19 tedbirleri gereği Muhtarlar aracılığıyla talep alınarak oluşan listelere göre tohumlar Müdürlük araçlarıyla götürülüp köyde üreticimize teslim edilmiştir. Böylece ilçemizde 4500 dekar olan kuru fasulye ekim alanı 500 dekar artarak 5000 dekara, 9500 dekar olan kuru bakliyat ekim alanı da 10.000 dekara ulaşacaktır. Bu amaçla 2020 yılı üretim sezonu için gerçekleştirdiğimiz kuru fasulye tohumu dağıtımına Çiftçilerimizin gösterdiği ilgi bizi memnun etmiştir” dedi.

Niksar’da 3 Bin 700 kg. fasulye tohumu dağıtıldı

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