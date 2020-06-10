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Niksar’da “sera akademi” için imzalar atıldı

TOKAT HABERLERİ  | 10.06.2020 17:16 | Son Güncelleme

Tokat’ın Niksar ilçesinde “Sera Akademi Projesi” için Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi ile protokol imzalandı.Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan geliştirdikleri Sera Akademi Projesine başlayacaklarını belirterek, Niksar’da çiftçiliği geliştirecek proje ile bilinçli üreticiler yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı (DOKAP) Yusuf Mengi ile Ekonomik Kalkınma ve Proje Uygulama Koordinatörü Şeref Demir, Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan’ı ziyaret ettiler.

Niksar’da “sera akademi” için imzalar atıldı

Tokat’ın Niksar ilçesinde “Sera Akademi Projesi” için Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi ile protokol imzalandı.
Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan geliştirdikleri Sera Akademi Projesine başlayacaklarını belirterek, Niksar’da çiftçiliği geliştirecek proje ile bilinçli üreticiler yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.
Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı (DOKAP) Yusuf Mengi ile Ekonomik Kalkınma ve Proje Uygulama Koordinatörü Şeref Demir, Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan’ı ziyaret ettiler. Ziyarette Niksar Belediyesince hazırlanan Sera Akademi Projesi için Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi ile protokol imzalandı. İmzalanan protokolün ardından açıklamalarda bulunan Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Yusuf Mengi; “Niksar ilçemizde böylesine güzel bir projenin uygulanacağı için çok mutluyuz. İmzalayacağımız proje her iki kuruma da hayırlı olsun”dedi.
Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan ise yaptığı konuşmada; “Ülkemizin en güzel iklimine sahip olan ilçemizde seracılığın artması adına geliştirdiğimiz “Sera Akademi” projemize başlıyoruz. Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı (DOKAP) Yusuf Mengi bey ile birlikte proje protokolünü imzaladık. Proje dahilinde dört adet tam donanımlı polikarbon sera ve eğitim binası ile toplamda 576 m2 alanda kurulacak akademinin maliyete 1 milyon TL’dir. Kuracağımız akademide üniversitemizden destek alarak bilinçli üreticiler eğiteceğiz. Bizlere bu konuda destek olan Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Yusuf Mengi ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Sera Akademi projemiz ilçemize hayırlı olsun” dedi.

Niksar’da “sera akademi” için imzalar atıldı

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