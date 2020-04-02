YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tokat
  4. Niksar’da sürücü ve yolculara ateş ölçümü.

Niksar’da sürücü ve yolculara ateş ölçümü.

TOKAT HABERLERİ  | 02.04.2020 13:12 | Son Güncelleme

Tokat’ın Niksar ilçesinde, koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulama noktalarında, sürücüler ile yolcuların ateş ölçme ve trafik kontrolleri yapıldı.Niksar Kaymakamlığının talimatıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında, Niksar ‘da sorumluluk bölgelerinde Polis ve Jandarma ekiplerince denetim gerçekleştiriliyor.

Tokat’ın Niksar ilçesinde, koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulama noktalarında, sürücüler ile yolcuların ateş ölçme ve trafik kontrolleri yapıldı.
Niksar Kaymakamlığının talimatıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında, Niksar ‘da sorumluluk bölgelerinde Polis ve Jandarma ekiplerince denetim gerçekleştiriliyor. Ekipler tarafından ilçeye giriş yapan araçlar durdurularak sürücülerin ve yolcuların ateş ölçümü yapılıyor.
Niksar Kaymakamı İlhami Doğan beraberinde İlçe Emniyet Müdürü Nurettin Saçkan ile birlikte, Ordu-Akkuş-Niksar karayolu ilçe girişinde Jandarma ve polis ekiplerince ortaklaşa yürütülen uygulama noktasını ziyaret etti.
Sürücüleri mecbur olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyaran Kaymakam Doğan, ilçe genelinde alınan tedbirler hakkında da şunları söyledi; “Kovid-19 malum sadece ülkemiz değil tüm dünyayı etkileyen kriz haline geldi, pandemi de ilan edildi. Bu çerçevede ilçemizde de alınan hıfzıssıhha kararları, bakanlığımız ve Cumhurbaşkanlığımızın kararnameleri doğrultuşunsa bizde hem ilçe girişlerimizde, özellikle bizim ilçemiz için en önemli nokta Ordu girişi, diğer ilçelerimizde sayın valimizin takdirleri ile Erbaa, Reşadiye ve diğer Sivas tarafı da muhafaza edilmekte. Bizim buradaki vatandaşımıza en büyük yaklaşımımız bilinçlendirme ve “evde kal” noktasını biraz daha birebir izah etmektir. Vatandaşımızı bu konuda duyarlı oldukları için özellikle teşekkür ediyorum. Yine evde bakım hizmetleri vefa projemiz çok sağlıklı ilerliyor. O yüzden vatandaşımızın ihtiyaçları olduğu zaman direk 155-156 telefonlarımızdan bize ulaşmak suretiyle ihtiyaçlarını belirlesinler, iletsinler gereksiz yere sokağa çıkma, sosyal izolasyon dediğimiz mesafe şartlarına uygun davransınlar. evlerine vardıkları zaman elbiselerini çıkarmak suretiyle ivedi şekilde ellerini 20 saniye belirlenen süreyle sabunla yıkamak suretiyle kendi hijyenlerini ve ailelerinin hijyenlerini temin etsinler. Onun ötesindeki resmi görüşlerimize bakanlığımızın görüşlerine Cumhurbaşkanlığımızın kararnamesindeki görüşlerine riayet etsinler sağdan soldan dolma bilgilerle hareket etmesinler. İnşallah biz Niksar’ız diyoruz bu Korona ve virüsünü yıkarız diye de sloganımızı söylüyoruz” dedi.
Öte yandan polis ve jandarma ekipleri, dışarı çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üzerindeki kişilere yönelik de denetim yaparken, sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen yaşlıların ihtiyaçları da yine polis ve Jandarma ekipleri tarafından karşılanıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Senin evde kocan var, ben ne yapayım?' 'Senin evde kocan var, ben ne yapayım?'
PARTNERKoronavirüsün bir etkisi daha açıklandı!Koronavirüsün bir etkisi daha açıklandı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp’ten ‘Biz Bize Yeteriz’ kampanyasına destek

MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp’ten ‘Biz Bize Yeteriz’ kampanyasına destek

Sivas’ta karantinaya alınan köy sayısı 10’a yükseldi

Sivas’ta karantinaya alınan köy sayısı 10’a yükseldi

Sanko ailesinden "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek

Sanko ailesinden "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek

BEBKA’dan virüsle mücadeleye 15 milyon TL hibe

BEBKA’dan virüsle mücadeleye 15 milyon TL hibe

Avcılar’da pazarda yeni genelde uygulanmaya başlandı

Avcılar’da pazarda yeni genelde uygulanmaya başlandı

Hakkari’de ihtiyaç sahiplerine biner TL ödenmeye başlandı

Hakkari’de ihtiyaç sahiplerine biner TL ödenmeye başlandı

Tokat Namaz Vakitleri 2 Nisan Perşembe

İmsak
04:42
Sabah
06:09
Öğle
12:42
İkindi
16:17
Akşam
19:06
Yatsı
20:27

Tokat Nöbetçi Eczaneler 2 Nisan Perşembe

Emay Eczanesi
Merkez
Koçyiğit Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Erbaa
Hayat Eczanesi
Niksar
Güneş Eczanesi
Turhal
Emek Eczanesi
Zile
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Otobüs durağında ki dezenfektanları çaldılar

Otobüs durağında ki dezenfektanları çaldılar

Maaşlarını emniyet mensupları teslim etti

Maaşlarını emniyet mensupları teslim etti

Hastanelerde yoğunluk görüntülerinden eser kalmadı

Hastanelerde yoğunluk görüntülerinden eser kalmadı

Tokat’ta öğle namazı münferit olarak kılındı

Tokat’ta öğle namazı münferit olarak kılındı

Muhtardan koronavirüse karşı kolonyalı önlem

Muhtardan koronavirüse karşı kolonyalı önlem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.