Nilay Deniz kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Kırmız Kamyon Yonca karakteri Nilay Deniz biyografisi...

Daha önce Aşk Yeniden, Çatı Katı Aşk ve Ateşböceği gibi pek çok yapımda rol almış olan Nilay Deniz, Show Tv'de yayınlanacak olan Kırmızı Kamyon dizisinde Yonca karakterini canlandıracak. Vatandaşlar Nilay Deniz kimdir sorusunun cevabını merak ediyor. Peki Nilay Deniz kimdir, nereli ve kaç yaşında?

NİLAY DENİZ KİMDİR?

27 yaşında olan ve 3 Mayıs 1993 tarihinde Aydın'da dünyaya gelen Nilay Deniz'in tam adı Kıymet Nilay Deniz'dir. Deniz, aslen Aydın'lıdır. Babası da oyuncu olan Nilay Deniz, annesinin isteği ile oyuncu olmuştur. Oyunculuk eğitimi almış olan Nilay Deniz, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış, sonrasında Ah Neriman, Güneşi Beklerken, 20 Dakika, Mor Menekşeler, Hayata Beş Kala, Aşk Yeniden, Dayan Yüreğim ve Ateşböceği gibi dizilerde rol almıştır.

Son olarak Çatı Katı Aşk isimli dizide Yasemin karakterine hayat veren Nilay Deniz, 2017 senesinde Görüntü Yönetmeni Erçin Karabulut ile evlenmiştir. 1.72 metre boyunda olan Nilay Deniz, Boğa burcudur.

NİLAY DENİZ'İN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

2013 – Güneşi Beklerken (Begüm Varol) (TV Dizisi)

2013 – 20 Dakika (Konuk oyuncu)(TV Dizisi)

2011 – Mor Menekşeler (Cevriye) (TV Dizisi)

2011 – Hayata Beş Kala (Selma) (TV Dizisi)

2010 – Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (Rüya)(TV Dizisi)

2020 – Çatı Katı Aşk (Yasemin) (TV Dizisi)

2019 – Kalk Gidelim (Nehir) (TV Dizisi)

2014 – Ah Neriman (Zeynep) (TV Dizisi)

2017 – Ateşböceği (Aslı) (TV Dizisi)

2017 – Dayan Yüreğim (Seray) (TV Dizisi)

2015 – Aşk Yeniden (Selin Şekercizade) (TV Dizisi)



