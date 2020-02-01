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Nilay Dorsa Kuşadası’nda Sahne Aldı

AYDIN HABERLERİ  | 01.02.2020 09:50 | Son Güncelleme

Ünlü Şarkıcı Nilay Dorsa, Kuşadası’nda bir gece kulübünde sahne aldıÜnlü şarkıcı Nilay Dorsa Aydın’ın Kuşadası ilçesinde kale içinde bir gece kulübünde sahne aldı.

Ünlü Şarkıcı Nilay Dorsa, Kuşadası’nda bir gece kulübünde sahne aldı
Ünlü şarkıcı Nilay Dorsa Aydın’ın Kuşadası ilçesinde kale içinde bir gece kulübünde sahne aldı. Sahnede birbirinden güzel şarkılar seslendiren Nilay Dorsa izleyenleri mest etti. Başarılı Şarkıcı Kendisi gibi şarkıcı ve besteci olan Özhan Can İle düet yaptı. Nilay Dorsa, Özhan Can için "Kendisi eski arkadaşım kendisinden şarkı istiyorum ama bir türlü buluşup yapamıyoruz" diyerek sitem’de bulundu. Kuşadası’nı çok sevdiğini söyleyen Nilay Dorsa "Ben İzmirli’yim ve yazları Kuşadası’na sık gelirim. Bundan sonra da inşallah her zaman Kuşadası’na geleceğim" dedi.

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