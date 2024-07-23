Nilsu Berfin Aktaş tatil yaptığı yerleri tek tek saydı! Bodrum için 'gereksiz pahalı' dedi! En çok parayı bakın neye ödemiş

MYNET-Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Kalp Yarası, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Yaz Şarkısı ve Korkma Ben Yanındayım gibi birçok projede yer alan Nilsu Berfin Aktaş son dönemde başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken isimlerden biri.

Hem özel hayatı hem de oyunculuğu ile çok konuşulan Aktaş ünlü rapçi Blok3 ile aşk yaşamış ancak mutluluğu kısa sürmüştü. Ünlü rapçi ile ayrılığı çok konuşulan güzel oyuncu şimdi de 'Bodrum' yorumu ile gündem oldu.

BODRUM'U SEÇTİ AMA...

Geçtiğimiz gün bir mekan çıkışı görüntülenen Nilsu Berfin Aktaş bu yaz çok tatil yaptığını söyleyerek gittiği yerleri tek tek saydı. Aktaş, Hollanda ve Viyana'ya gittiği yurt içinde ise Bodrum'a gittiğini söyledi.

EN ÇOK PARAYI...

Bodrum'un pahalı olup olmadığı sorusuna ünlü oyuncu 'gereksiz pahalı' yanıtı verdi ve en çok parayı kokteyllere harcadığını söyledi.