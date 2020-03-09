YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem çalışan kadınları unutmadı

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem çalışan kadınları unutmadı

BURSA HABERLERİ  | 09.03.2020 13:09 | Son Güncelleme

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle fabrikalarda çalışan kadınlarla bir araya geldi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle fabrikalarda çalışan kadınlarla bir araya geldi. Başkan Erdem “Üreten kadını destekliyoruz. Kadının hem sözü, hem de ekonomik gücü ve özgürlüğü olmalı” dedi.
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nde (NOSAB) çalışan kadınlarla bir araya geldi. Kadın çalışanların yoğun olduğu TI Otomotiv Sanayi, Orau Orhan Otomotiv Kontrol Sistemleri ve Fıcosa İnternational Otomotiv Sanayi fabrikalarını ziyaret eden Turgay Erdem, “Bütün kadınların ama özellikle de sizlerin, çalışan, üreten, ailesine ve ülke ekonomisine katkı sağlayan emekçi kadınların dünya kadınlar gününü yürekten kutluyorum. Üreten kadını destekliyoruz. Kadının hem sözü olmalı hem de gücü olmalı diyoruz. Bizler kadınların örgütlenmesini, dayanışma içinde hareket ederek, birlikten doğan güçle hayatın her alanında güçlenmelerini yükselmelerini istiyoruz. Çünkü hayat, birlikteyken güzel, omuz omuza dayanışma içinde yol almak güzel. Şiddete karşı, her tür eşitsizliğe karşı kadınların hak mücadelesine yürekten destek veriyoruz” diye konuştu.
Erdem’e ziyaretlerde Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Sibel Özer ve Zafer Yıldız ile Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürü Mehmet Koçer de eşlik etti. Başkan Erdem, fabrikaların genel müdürlerini ve idari kadrolarını, işletmelerinde kadın istihdamına verdikleri önem nedeniyle kutlayarak, üreten kadınlarla birlikte pasta kesti ve günün anısına hediye verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Arka Sokaklar'ın Pınar'ını bir de şimdi görün Arka Sokaklar'ın Pınar'ını bir de şimdi görün
Her yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldıHer yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’da darp olayına 2 tutuklama

Kütahya’da darp olayına 2 tutuklama

Başkentte iki katlı gecekondu yandı

Başkentte iki katlı gecekondu yandı

Ömer Seyfettin Balıkesir’de anıldı

Ömer Seyfettin Balıkesir’de anıldı

Polis yarım kilo esrar ele geçirdi

Polis yarım kilo esrar ele geçirdi

Manisa’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Manisa’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Bodrum, CEMR Anlaşmasını imzalayan 27. belediye oldu

Bodrum, CEMR Anlaşmasını imzalayan 27. belediye oldu

Bursa Namaz Vakitleri 9 Mart Pazartesi

İmsak
05:55
Sabah
07:18
Öğle
13:19
İkindi
16:35
Akşam
19:11
Yatsı
20:29

Bursa Nöbetçi Eczaneler 9 Mart Pazartesi

Atlı Eczanesi
Osmangazi
Niltim Eczanesi
Nilufer
Bengisu Eczanesi
Nilufer
Bera Eczanesi
Kestel
Demirkol Eczanesi
Yildirim
Ergül Eczanesi
Nilufer
Geçit Eczanesi
Osmangazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evine çağırdığı komşusunu silahla vurarak öldürdü

Evine çağırdığı komşusunu silahla vurarak öldürdü

Nilüfer’deki projeler Lionslar’ı hayran bıraktı

Nilüfer’deki projeler Lionslar’ı hayran bıraktı

Bursa’da bir camide bulunan yardım kutusunu masayla birlikte böyle çaldılar

Bursa’da bir camide bulunan yardım kutusunu masayla birlikte böyle çaldılar

Bu kamera patlamadan etkilenmiyor, kurşun geçirmiyor

Bu kamera patlamadan etkilenmiyor, kurşun geçirmiyor

Pazar Günleri "nöbetçi Berber" Uygulaması

Pazar Günleri "nöbetçi Berber" Uygulaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.