Nilüfer Belediyesi’nden sağlık çalışanlarına otel tahsisi

Korona virüs sürecinde risk altında olan sağlık çalışanlarına daha önce yurt tahsis eden Nilüfer Belediyesi şimdi de otel tahsis etti. İbrahim Yazıcı Stadyumu’ndaki Bursa Birlik Oteli’nde artık sağlık çalışanlarının kaldığını açıklayan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına bir nebze de olsa destek olmak için çalışıyoruz” dedi.

Nilüfer Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgını sebebiyle yükleri giderek artan sağlık çalışanlarına desteklerini sürdürüyor. Sağlık birimlerine maske, dezenfektan yardımı yapan ve ihtiyaç duyulan sağlık birimlerini ilaçlayan Nilüfer Belediyesi, çalışanlara kalacak yer konusunda da destekte bulunuyor. Bursa Tabip Odası ile imzaladığı protokol kapsamında geçen günlerde Nilüfer Belediyesi Yüksek Öğrenim Kız Yurdu’nu sağlık çalışanlarına tahsis eden Nilüfer Belediyesi, şimdi de bir oteli yine sağlık çalışanları için düzenledi.

İbrahim Yazıcı Stadyumu’nda bulunan 64 odalı Bursa Birlik Otel artık sağlık çalışanlarına tahsil edildi. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Korona virüsle savaşırken bu virüsü ailelerine taşımaktan endişe eden sağlık çalışanlarına oteli tahsis ederek onları bu endişeden kurtarmak istediklerini söyledi. Erdem, “Özveriyle çalışan sağlık çalışanlarımızın bu otelde hem daha iyi koşullarda dinlenmelerini hem de ailelerini güvende tutmalarını sağlamış oluyoruz” diye konuştu.

Daha önce sağlık çalışanlarına tahsis edilen kız öğrenci yurduna büyük talep olduğunu ve bu taleplerin hepsinin karşılanamadığını belirten Erdem, “Burada 64 odamız var. 64 sağlık çalışanına burada hizmet vermek için arkadaşlarımız hazırlık yaptı. Bu çalışmalarımızı Bursa Tabip Odası ile birlikte yürütüyoruz. Bu otelde kalmak isteyen sağlık çalışanlarımızın Bursa Tabip Odası’na başvuruda bulunmaları gerekiyor. Amacımız bu süreci en iyi şekilde atlatarak güzel günlere hep beraber ulaşmak. Bunu da dayanışma içinde yapacağımıza inanıyorum” dedi.

Öte yandan sahada çalışan Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı 30 kişilik dezenfeksiyon ekibi de hem kendi sağlıklarını korumak hem de ailelerinin sağlıklarını korumak için evlerine gitmeyip Nilüfer Belediyesi Üçevler Spor Tesisleri’nde kalıyor.

