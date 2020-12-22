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Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'nda transfer

BURSA HABERLERİ  | 22.12.2020 21:59 | Son Güncelleme

Bursa temsilcisi, Çan Gençlik Kalespor'dan Brezilyalı oyuncu Ana Paula Borgo'yu kadrosuna dahil etti

Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'nda transfer

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Nilüfer Belediyespor, Çan Gençlik Kalespor'dan Brezilyalı oyuncu Ana Paula Borgo'yu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki pasör çaprazı Ana Paula Borgo'nun kadroya dahil edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Brezilya'nın Fluminense takımında oynayan Ana Paula'nın kariyerinde, Brezilya Kupası, FIVB Uluslar Ligi gümüş madalyası ve 2015 yılı 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası altın madalyası yer alıyor." ifadelerine de yer verildi.

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