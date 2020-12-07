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Nilüfer’de sokak hayvanları yalnız değil

BURSA HABERLERİ  | 07.12.2020 10:27 | Son Güncelleme

Nilüfer Belediyesi, hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında aç kalma tehlikesi yaşayan can dostların yanındaydı.

Nilüfer Belediyesi, hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında aç kalma tehlikesi yaşayan can dostların yanındaydı. Nilüfer Belediyesi ekipleri iki gün boyunca kentin farklı noktalarına can dostları için mama bıraktı.
Nilüfer Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonunda can dostları da unutmadı. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlar sokağa çıkamadığı için açlık tehlikesi yaşayan sokak hayvanları için seferber oldu. Ekipler, Nilüfer Belediyesi’nin sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılamak için yaptırdığı 47 beslenme odağı, 27 kedi evi, 20 otomatik su odağı ve ilçenin belirli alanlarına yerleştirilen 28 adet mama su noktalarına, mama ve su takviyesinde bulundu.
Hijyen sağlamak için bu noktaları düzenli aralıklarla dezenfekte eden Nilüfer Belediyesi ekipleri, bu noktalar dışında da sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonu boyunca sokak hayvanları için kentin birçok noktasına mama bıraktı. Ekiplerin, Nilüfer’deki sahipsiz hayvanlar için mama dağıtımlarını hem merkez mahallelerde, hem de kırsal alanlarda artırarak sürdüreceği belirtildi.

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