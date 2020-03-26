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Nilüfer’de yaşlıların ihtiyaçlarına acil çözüm

BURSA HABERLERİ  | 26.03.2020 16:03 | Son Güncelleme

Nilüfer Belediyesi sokağa çıkma yasağı uygulanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların her türlü ihtiyacının karşılanması için seferber oldu.

Nilüfer Belediyesi sokağa çıkma yasağı uygulanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların her türlü ihtiyacının karşılanması için seferber oldu. Sağlık sorunu bulunan vatandaşlar Nilüfer Belediyesi ekipleri tarafından sağlık kuruluşlarına götürülürken, maaşlarını çekmek isteyenlere de destek veriliyor.
Nilüfer Belediyesi, Korona virüsü salgını nedeniyle risk altında oldukları için evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara ve kronik hastalığı bulunanlara desteklerini her alanda sürdürüyor. Yaşlıların market ve ilaç ihtiyaçlarını, Nilüfer İlçe Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan ve Nilüfer Belediyesi çalışanlarının da yer aldığı Sosyal Destek Vefa Grubu ile karşılayan Nilüfer Belediyesi, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi kapsamında 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlara maaşlarını ve bankadaki paralarını çekme konusunda da aynı şekilde destek veriyor.
Bu kapsamda Nilüfer İlçe Kaymakamlığı’nın verdiği adreslere giden Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, önce maaşlarının veya paralarının bankadan çekilmesi için talepte bulunan vatandaşlardan dilekçe ile yetkilendirme alıyor. Ekipler daha sonra bankadan veya PTT’den işlemleri yaparak, vatandaşa parasını tutanakla teslim ediyor.
Nilüfer Belediyesi ayrıca, Nilüfer İlçe Sağlık Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde, hastaneye gitmesi zorunlu olan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunanlara da destek veriyor. Nilüfer İlçe Sağlık Müdürlüğü’nü arayarak yardım isteyen vatandaşların adresine giden Nilüfer Belediyesi ekipleri, onları hastane ve aile sağlığı merkezi gibi sağlık kuruluşlarına götürüp, tedavilerini gerçekleştirmelerini bekliyor. Tedavisi biten vatandaşlar yine Nilüfer Belediyesi ekipleri tarafından evlerine götürülüyor.
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, öncelikle sokağa çıkma yasağı kapsamındaki vatandaşların evlerinde huzurla zaman geçirmelerini sağlamaya çalıştıklarını belirtti. Erdem, “Evlerinden çıkamayan Nilüferliler’in yaşadıkları sıkıntıları biraz olsun hafifletmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Onların her türlü ihtiyacını karşılamak için ekiplerimizle seferber olduk. Sıkıntılarını biraz olsun hafifletebiliyorsak ne mutlu bize. Amacımız, Koronavirüs salgınını en az zararla atlatmak. Bunu da halkımızla birlikte, Nilüfer’i Nilüfer yapan dayanışma ruhu ile gerçekleştireceğimize inancım tam. Biz buradayız, her zaman halkımızın yanındayız” dedi.
Dezenfekte çalışmaları devam ediyor
Öte yandan Nilüfer Belediyesi ekipleri, belediye binalarının yanı sıra kamusal alanlar, polis merkezleri, polis ekiplerinin araçları, parklar, aile sağlığı merkezleri gibi vatandaşların bulunduğu alanlarda dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler dezenfekte çalışmalarını belli periyotlarla Nilüfer’de devam ettirecek.

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