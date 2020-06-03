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Nilüfer’den asfalt atağı

BURSA HABERLERİ  | 03.06.2020 15:20 | Son Güncelleme

Nilüfer Belediyesi koronavirüs pandemisi sebebiyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde asfalt atağına kalktı.

Nilüfer Belediyesi koronavirüs pandemisi sebebiyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde asfalt atağına kalktı. Sokakların boş olmasından faydalanarak 27 Mart’tan bu yana devam eden çalışmalar sonucu, Nilüfer’de 25 bin ton malzeme kullanılarak 16.5 kilometre yol asfaltlandı.
Nilüfer Belediyesi, bahar aylarının gelmesiyle asfalt sezonuna start verdi. 27 Mart’tan bu yana Nilüfer’in farklı mahallelerinde asfalt çalışması yapan Nilüfer Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, özellikle sokağa çıkma kısıtlaması süresince de sokakların boş olmasından faydalanarak, çalışmalarına hız verdi.
Nilüfer Belediyesi ekipleri ilçe genelinde 27 Mart’tan bu yana devam eden çalışmalar sonucu 25 bin ton malzeme kullanarak 16.5 kilometre yol asfaltladı. Ekipler ayrıca 5 bin 300 ton malzeme kullanılarak yama çalışması da yaptı.
Nilüfer’de ekipler 2.5 kilometre yeni imar yolu açarken kırsal bölgeler başta olmak üzere birçok mahallede yol genişletme ve bakım onarım çalışması da yaptı.
Sokağa çıkma kısıtlamalarını avantaja çevirdiklerini ifade eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, asfaltlama ve yol bakım çalışmalarının yaz boyunca devam edeceğini söyledi.

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