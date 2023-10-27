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Nimet nine Atatürk'ü gördüğü günü dün gibi hatırlıyor

27.10.2023 11:17 | Son Güncelleme:
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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 1934 yılında Bolu'yu ziyareti, 97 yaşındaki Nimet Ay'ın hafızasındaki tazeliğini koruyor.

Bahçelieveler Mahallesi'nde kızı Nurgül Ay ile yaşamını sürdüren 3 çocuk annesi, 3 torun sahibi Ay, AA muhabirine, Atatürk sevgisinin küçük yaşlarda başladığını söyledi.

Ay, Atatürk ile ilgili kitaplar okudukça ve bilgiler edindikçe sevgisinin artığını belirterek, "Okudukça aklım almadı, Atatürk bunları nasıl yapmış diye. O sevgi büyüdü, bugünlere geldi." dedi.

Atatürk'ün 1934 yılında Bolu'ya geleceğinin duyulması üzerine kentte büyük heyecan yaşandığını dile getiren Ay, o dönem 8 yaşında olduğunu söyledi.

Ay, ziyarette çocukların önde durduğunu, kendisinin de Atatürk'ü yakından gördüğünü ifade ederek, "O zaman biz, 'Atatürk baba' derdik. 'Atatürk baba' gelmiş. O heyecan, hala şuramda. İçimizden bir kız, ona çiçek verdi. O anda 'Keşke o çiçeği veren ben olsaydım.' dedim. Ona gıpta ettim. Senelerce içimden hep, 'O çiçeği ben verseydim.' dedim durdum." diye konuştu.

"ATATÜRK, CUMHURİYET'İ BİZLERE EMANET ETTİ"

Nimet Ay, Türk Silahlı Kuvvetlerince Cumhuriyet'in 85. yılı için hazırlanan afişte elinde Türk bayrağıyla katıldığı kutlamalarda çekilen fotoğrafının yer aldığını yakınlarından öğrenince büyük mutluluk yaşadığını anlattı.

Ay, 100 yaşına yaklaştığına işaret ederek, "Gelişen teknolojiyi görünce zaman zaman, 'Ben neden dünyaya erken geldim.' diye hayıflanıyordum ama şimdi diyorum ki 'Hem Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayacağım hem de Atatürk'ü gördüm. Ne mutlu bana.' Atatürk, Cumhuriyet'i bizlere emanet etti. Bizler de gençlerimize emanet ediyoruz. Cumhuriyet'i 100. yıla kadar getirebildik, daha nice yüzüncü yılları kutlarız inşallah." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet'in öneminin gelecek nesillere anlatılması gerektiğini, çocuklarını bu bilinçle yetiştirdiğini belirten Ay, "Atatürk demek Cumhuriyet demek. Cumhuriyet demek Atatürk demek." dedi.

Ay, bu yaşına kadar her 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama törenine katılmaya çalıştığını, sağlığı el verdiği sürece de bunu yapmayı sürdüreceğini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Bolu Mustafa Kemal Atatürk

Bolu Namaz Vakitleri 27 Ekim Cuma

İmsak
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Sabah
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Öğle
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İkindi
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Akşam
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