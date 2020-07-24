Ninova Park AVM yenilikler sunmaya devam ediyor

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük alışveriş merkezlerinden olan, düzenlediği kültürel ve sanatsal etkinliklerle Diyarbakırlıların buluşma noktası haline gelen Ninova Park AVM, bünyesinde barındırdığı dev kadrosuna birini daha ekledi.

Bünyesinde barındırdığı öncü markalarla Diyarbakır’ın en çok tercih edilen alışveriş merkezlerinden biri olan Ninova Park, korona virüs sürecinde tüm tedbirleri en üst seviyede alarak ziyaretçileriyle buluşmaya ve büyümeye devam ediyor. Ninova Park AVM Smart Play çocuk eğlence oyun alanı yepyeni konseptiyle Diyarbakırlıların hizmetine açıldı.

"Diyarbakır halkının çocuklar için yepyeni teknolojik oyun alanı hizmete açıldı"

Ninova Park AVM Genel Müdürü Kenan Çetin, pandemi sürecinde tedbirleri en üst seviyede aldıklarını söyledi. Bu süreçte alınan tedbirler ve güvenlik önlemleriyle fark oluşturduklarını belirten Çetin, "Bizi tercih eden müşterilerimize en güzel ve en kaliteli hizmeti vermek için AVM içerisini hijyen, ateş ölçüm merkezleri, kişi sayım araçları ile dizayn ederek güvenliği maksimuma getirdik. Alınan tedbirlerle zaman içerisinde müşterilerin sıklıkla ziyaret ettiği AVM oldu. Ninova Park AVM yeniliklerini Diyarbakır halkına sunmaya devam ediyor. Smart Play, çocuk eğlence alanı markamızla Diyarbakır’da yepyeni bir marka, konsept ve anlayışla sadece çocuk grubuna hitap eden değil, aynı zamanda yetişkin ve gençlere hitap eden oyun alanı hizmet vermeye başladı. Pandemi süreci içerisinde Diyarbakır halkına yenilikleri sunmaya devam ediyoruz. Ailemizin yeni üyesi olan Smart Play markamızla bir arada olmaktan mutluyuz. Beraber inşallah başarılı olacağız. Smart Play ile çocuklara, ebeveynlere rahat, konforlu, hijyenik, güvenli bir oyun alanı faaliyete geçirdik. Ninova Park AVM öncü olduğu için önümüzdeki günlerde yine mağaza açılışlarımız devam edecek. Ayrıca Diyarbakır halkı için de istihdam sağlamış oluyoruz. Buradan da tüm Diyarbakır halkını sevgi ve saygıyla selamlayıp bayramını en içten dileklerime kutluyorum. Ninova ailesi olarak herkesi Ninova Park AVM’ye bekliyoruz" dedi.