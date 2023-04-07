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Nisan karı yolda bıraktı

07.04.2023 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ın Zara ve Suşehri ilçeleri arasında bulunan Geminbeli geçidinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası bazı sürücüler yolda kaldı.

Nisan karı yolda bıraktı

Sivas’ta sabah saatlerinde etkili olan yağmur yağışı yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Sivas’ın Zara ve Suşehri ilçeleri arasında bulunan 2010 rakımlı Geminbeli geçidi yağan kar yağışı sonrası sürücülere zor anlar yaşattı. Nisan ayında yağan yoğun kar görenleri hayrete düşürürken etrafın beyaza büründüğü geçitte kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı otomobil ve tır sürücüleri ise yolda kaldı. Sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekerken karayolları ekipleri kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

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Yildizeli
Anadolu eczanesi
Zara
Umut sifa eczanesi
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Gurun
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