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Nişanlısının babasıyla kavga edip çatıştı, başından ve karnından vurulup öldü

28.09.2023 07:49 | Son Güncelleme:
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Adana’da nişanlısının ailesiyle tartışan genç, nişanlısının babasıyla çatıştı. Yaşanan çatışmada başından ve karnından vurulan genç öldü.

Nişanlısının babasıyla kavga edip çatıştı, başından ve karnından vurulup öldü

Olay, gece Ceyhan’ın Emek Mahallesi 279 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sedat Yüksel nişanlısının babası M.K. ile henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı önce sözlü tartıştı. Daha sonra tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu yaşanan çatışmada başından ve karnından yaralanan Sedat Yüksel, yakınları tarafından Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayın polise ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri Yüksel’in nişanlısının evinin önünde bir adet tüfek ve bir adet tabanca bulurken, yerde kartuş ve boş kovanlar tespit edildi. Yüksel’in nişanlısının babası M.K. ve erkek kardeşi Y.K. gözaltına alındı.

Sedat Yüksel, Ceyhan Devlet Hastanesi acil servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yüksel’in yakınları acil önünde sinir krizi geçirirken yakınları ve dostları tarafından teselli edildi. Yüsel’in cenazesi nöbetçi savcının incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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