NK CM Celje - Red Bull Salzburg Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

NK CM Celje, Red Bull Salzburg ile 22 Ekim 2026 tarihinde, saat 22:00'de Stadion Z'dezele'de karşı karşıya geliyor.
İki takım, UEFA Avrupa Ligi'nde karşı karşıya geliyor. NK CM Celje son dönem form düşüklüğü yaşarken, Red Bull Salzburg ise daha istikrarlı bir performans sergiliyor.
NK CM Celje, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 2 maçını kaybetti ve herhangi bir gol atamadı. Buna karşın Red Bull Salzburg, aynı ligde 5 maçta 3 galibiyet alarak daha iyi bir tablo çiziyor.
NK CM Celje kadrosunda Jost Pisek (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat) yer almıyor.
Red Bull Salzburg kadrosunda Johannes Moser (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Filip Matijasevic (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Enrique Aguilar (Sakat - Kas Sakatlığı), Anrie Chase (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Karim Konate (Şüpheli), Nikolas Veratschnig (Sakat - Diz Sakatlığı) ve Justin Omoregie (Sakat - Aşil Tendonu Sakatlığı) yer almıyor.
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