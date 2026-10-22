NK CM Celje - Red Bull Salzburg Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

NK CM Celje, Red Bull Salzburg ile 22 Ekim 2026 tarihinde, saat 22:00'de Stadion Z'dezele'de karşı karşıya geliyor.

İki takım, UEFA Avrupa Ligi'nde karşı karşıya geliyor. NK CM Celje son dönem form düşüklüğü yaşarken, Red Bull Salzburg ise daha istikrarlı bir performans sergiliyor.

Takımların güncel form bilgileri NK CM Celje tüm kulvarlar Maribor 0-0 NK CM Celje Slovenya 1. Ligi B

NK CM Celje 0-3 Omonia UEFA Avrupa Ligi M

NK CM Celje 1-0 Aluminij Slovenya 1. Ligi G

Mura 0-0 NK CM Celje Slovenya 1. Ligi B

Bayer Leverkusen 2-0 NK CM Celje UEFA Avrupa Ligi M Red Bull Salzburg tüm kulvarlar Red Bull Salzburg 3-0 Altach Avusturya Bundesliga Ligi G

Red Bull Salzburg 0-4 Milan UEFA Avrupa Ligi M

Grazer AK 0-0 Red Bull Salzburg Avusturya Bundesliga Ligi B

Red Bull Salzburg 1-2 BW Linz Kulüpler Arası Hazırlık Maçları M

Red Bull Salzburg 3-0 Sturm Graz Avusturya Bundesliga Ligi G

Maç öncesi değerlendirme

NK CM Celje, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 2 maçını kaybetti ve herhangi bir gol atamadı. Buna karşın Red Bull Salzburg, aynı ligde 5 maçta 3 galibiyet alarak daha iyi bir tablo çiziyor.

Eksik Oyuncular NK CM Celje 1 eksik Jost Pisek Red Bull Salzburg 7 eksik Johannes Moser Filip Matijasevic Enrique Aguilar Anrie Chase Karim Konate Nikolas Veratschnig Justin Omoregie

NK CM Celje kadrosunda Jost Pisek (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat) yer almıyor.

Red Bull Salzburg kadrosunda Johannes Moser (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Filip Matijasevic (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Enrique Aguilar (Sakat - Kas Sakatlığı), Anrie Chase (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Karim Konate (Şüpheli), Nikolas Veratschnig (Sakat - Diz Sakatlığı) ve Justin Omoregie (Sakat - Aşil Tendonu Sakatlığı) yer almıyor.

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