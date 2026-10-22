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NK CM Celje - Red Bull Salzburg Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

NK CM Celje, UEFA Avrupa Ligi'nde Red Bull Salzburg ile mücadele edecek. İki takımın son dönem performansları ve eksik oyuncuları önemli bir faktör yaratabilir. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

NK CM Celje - Red Bull Salzburg Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Cevdet Berker İşleyen
UEFA Avrupa Ligi
NK CM Celje
Perşembe 22:00
22.10.2026
Red Bull Salzburg
Stadyum: Stadion Z'dezele Yayın: tabii Spor

NK CM Celje, Red Bull Salzburg ile 22 Ekim 2026 tarihinde, saat 22:00'de Stadion Z'dezele'de karşı karşıya geliyor.

İki takım, UEFA Avrupa Ligi'nde karşı karşıya geliyor. NK CM Celje son dönem form düşüklüğü yaşarken, Red Bull Salzburg ise daha istikrarlı bir performans sergiliyor.

Takımların güncel form bilgileri
NK CM Celje

tüm kulvarlar

  • 18.10.2026 Maribor 0-0 NK CM Celje Slovenya 1. Ligi B
  • 15.10.2026 NK CM Celje 0-3 Omonia UEFA Avrupa Ligi M
  • 10.10.2026 NK CM Celje 1-0 Aluminij Slovenya 1. Ligi G
  • 20.09.2026 Mura 0-0 NK CM Celje Slovenya 1. Ligi B
  • 16.09.2026 Bayer Leverkusen 2-0 NK CM Celje UEFA Avrupa Ligi M
Red Bull Salzburg

tüm kulvarlar

  • 18.10.2026 Red Bull Salzburg 3-0 Altach Avusturya Bundesliga Ligi G
  • 15.10.2026 Red Bull Salzburg 0-4 Milan UEFA Avrupa Ligi M
  • 10.10.2026 Grazer AK 0-0 Red Bull Salzburg Avusturya Bundesliga Ligi B
  • 02.10.2026 Red Bull Salzburg 1-2 BW Linz Kulüpler Arası Hazırlık Maçları M
  • 20.09.2026 Red Bull Salzburg 3-0 Sturm Graz Avusturya Bundesliga Ligi G

Maç öncesi değerlendirme

NK CM Celje, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 2 maçını kaybetti ve herhangi bir gol atamadı. Buna karşın Red Bull Salzburg, aynı ligde 5 maçta 3 galibiyet alarak daha iyi bir tablo çiziyor.

Eksik Oyuncular

NK CM Celje

1 eksik
Jost Pisek Sakat Çapraz Bağlarından Sakat

Red Bull Salzburg

7 eksik
Johannes Moser Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Filip Matijasevic Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Enrique Aguilar Sakat Kas Sakatlığı
Anrie Chase Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Karim Konate Şüpheli
Nikolas Veratschnig Sakat Diz Sakatlığı
Justin Omoregie Sakat Aşil Tendonu Sakatlığı

NK CM Celje kadrosunda Jost Pisek (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat) yer almıyor.

Red Bull Salzburg kadrosunda Johannes Moser (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Filip Matijasevic (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Enrique Aguilar (Sakat - Kas Sakatlığı), Anrie Chase (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Karim Konate (Şüpheli), Nikolas Veratschnig (Sakat - Diz Sakatlığı) ve Justin Omoregie (Sakat - Aşil Tendonu Sakatlığı) yer almıyor.

Sıkça Sorulan Sorular
NK CM Celje - Red Bull Salzburg maçı ne zaman?

22 Ekim 2026

NK CM Celje - Red Bull Salzburg maçı saat kaçta?

22:00'de

NK CM Celje - Red Bull Salzburg maçı hangi kanalda?

Tabii Spor kanalında yayımlanacak.

NK CM Celje - Red Bull Salzburg maçında hangi oyuncular eksik?

NK CM Celje'de Jost Pisek, Red Bull Salzburg'da ise Johannes Moser, Filip Matijasevic, Enrique Aguilar, Anrie Chase, Karim Konate, Nikolas Veratschnig ve Justin Omoregie eksik.

NK CM Celje ve Red Bull Salzburg'un ligde kaç puanı var?

Bilgi bulunmamaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
Red Bull Salzburg
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