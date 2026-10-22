CANLI | NK CM Celje - Red Bull Salzburg maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2026

13:00 - 22 Ekim 2026

RED BULL SALZBURG - MİLAN MAÇI ÖNCESİ: SAKATLAR, SON DURUM VE İSTATİSTİKLER



Red Bull Salzburg, UEFA Avrupa Ligi’nde Milan ile önemli bir karşılaşmaya çıkıyor. Her iki takımın son durumunu ve eksik oyuncularını inceleyerek hazırlıklarımızı tamamladık.