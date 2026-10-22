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CANLI | NK CM Celje - Red Bull Salzburg maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2026
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CANLI | NK CM Celje - Red Bull Salzburg maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2026

22 Ekim 2026 tarihinde NK CM Celje, Red Bull Salzburg'u konuk edecek. Maç, Stadion Z'dezele'de gerçekleşecek ve heyecan dolu anlara sahne olacak.

Cevdet Berker İşleyen

Maç Skoru

Yayıncı Kuruluş tabii Spor
Stadyum Stadion Z'dezele
NK CM Celje NK CM Celje
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Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg

13:00 - 22 Ekim 2026

RED BULL SALZBURG - MİLAN MAÇI ÖNCESİ: SAKATLAR, SON DURUM VE İSTATİSTİKLER

CANLI | NK CM Celje - Red Bull Salzburg maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2026 1
Red Bull Salzburg, UEFA Avrupa Ligi’nde Milan ile önemli bir karşılaşmaya çıkıyor. Her iki takımın son durumunu ve eksik oyuncularını inceleyerek hazırlıklarımızı tamamladık.

09:00 - 22 Ekim 2026

(ÖZET) RED BULL SALZBURG - MİLAN MAÇI ÖZETİ VE TÜM ÖNEMLİ ANLARI

CANLI | NK CM Celje - Red Bull Salzburg maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2026 2
Red Bull Salzburg, Milan karşısında aldığı 0-4'lik mağlubiyetle hayal kırıklığı yaşadı. Maç, Salzburg'daki Red Bull Arena'da hakem yönetiminde gerçekleşti.

05:00 - 22 Ekim 2026

NK CM CELJE - RED BULL SALZBURG MAÇI ÖNCESİ: SAKATLAR, SON DURUM VE İSTATİSTİKLER

CANLI | NK CM Celje - Red Bull Salzburg maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2026 3
NK CM Celje, UEFA Avrupa Ligi'nde zor bir maça çıkıyor. Red Bull Salzburg ise iyi bir form grafiği yakaladı. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

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Anahtar Kelimeler:
Red Bull Salzburg
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