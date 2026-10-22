CANLI | NK CM Celje - Red Bull Salzburg maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2026

Maç Skoru
13:00 - 22 Ekim 2026
Red Bull Salzburg, UEFA Avrupa Ligi’nde Milan ile önemli bir karşılaşmaya çıkıyor. Her iki takımın son durumunu ve eksik oyuncularını inceleyerek hazırlıklarımızı tamamladık.
09:00 - 22 Ekim 2026
Red Bull Salzburg, Milan karşısında aldığı 0-4'lik mağlubiyetle hayal kırıklığı yaşadı. Maç, Salzburg'daki Red Bull Arena'da hakem yönetiminde gerçekleşti.
05:00 - 22 Ekim 2026
NK CM Celje, UEFA Avrupa Ligi'nde zor bir maça çıkıyor. Red Bull Salzburg ise iyi bir form grafiği yakaladı. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.
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