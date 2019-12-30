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  4. "Noel Baba’ya karşıyız"

"Noel Baba’ya karşıyız"

BALIKESİR HABERLERİ  | 30.12.2019 22:13 | Son Güncelleme

Balıkesir Ülkü Ocakları, Noel Baba kavramına sert tepki gösterdi.Balıkesir Ülkü Ocakları Başkanı Kazım Çalışkan yaptığı açıklamada, "Kahpe terörün boy gösterdiği, FETÖ belasının meydana çıktığı, Her güne bir şehit haberi ile uyandığımız hüzünlü, sıkıntılı ve kötü bir yılı geride bırakmış bulunmaktayız, Allah’tan ümidimiz şudur ki; 2020 yılı Türk milletinin şaha kalktığı, bütün sıkıntıların üstesinden gelip belaları def ettiği, Türk ve İslam devletlerinin üzerinden kara bulutların çekildiği, Bozkurt’un Tanrı Dağı’ndan haykırdığı bir yıl olsun.

Balıkesir Ülkü Ocakları, Noel Baba kavramına sert tepki gösterdi.
Balıkesir Ülkü Ocakları Başkanı Kazım Çalışkan yaptığı açıklamada, "Kahpe terörün boy gösterdiği, FETÖ belasının meydana çıktığı, Her güne bir şehit haberi ile uyandığımız hüzünlü, sıkıntılı ve kötü bir yılı geride bırakmış bulunmaktayız, Allah’tan ümidimiz şudur ki; 2020 yılı Türk milletinin şaha kalktığı, bütün sıkıntıların üstesinden gelip belaları def ettiği, Türk ve İslam devletlerinin üzerinden kara bulutların çekildiği, Bozkurt’un Tanrı Dağı’ndan haykırdığı bir yıl olsun. Bu vesileyle bütün anne ve babalara bir çağrıda bulunuyorum. Her yıl başında çocuklarımız ’Noel Baba’ sevdasına sokulmakta, Türk kültürü ile zerre alakası olmayan kıyafetler giydirilip çocuklarımıza istemeden yabancı kültürler empoze edilmektedir. Biz bu durumu asla kabul edemeyiz" dedi.

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