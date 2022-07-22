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NoorCM yenilenen tasarımı ile hayatı kolaylaştırıyor

22.07.2022 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NoorCM yenilenen tasarımı ile hayatı kolaylaştırıyor

İSTANBUL (AA) - Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye ve Ürdün başta olmak üzere Körfez ülkeleri, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde uluslararası para ve emtia piyasaları ve tezgah üstü ürünleri için bireysel ve kurumsal yatırımcılarına piyasa yapıcılık, aracılık, finansal çözümler ve iş geliştirme hizmetleri sunan NoorCM yatırımcılarına yeni hizmetler sunmaya devam ediyor.

Şirket açıklamasına göre, yenilenen tasarımı ve yatırımcıların elini güçlendirecek yeni özellikleri ile "Online İşlem Şubesi" seçeneğini genişleten NoorCM yatırımcılarına en hızlı şekilde hizmet veriyor.

Yatırımcıların talep ve istekleri doğrultusunda kendini sürekli yenileyen ve bu doğrultuda hizmet vermeyi hedefleyen NoorCM'de yatırımcı dostu arayüz tasarımı ile daha hızlı ve daha kolay işlem yapılabiliyor.

"Kar Al", "Zarar Durdur", "Süreli Emir", "Hareketli Zarar Durdur", "Parçalı Emir", "Biri Diğerini İptal Eden", "Şartlı Emir", "Borsa Yatırım Fonları" seçeneklerini sunan NoorCM yenilenen yüzü ile müşterilerinin zamandan tasarruf edip kolaylıkla işlem yapabilmelerini sağlamayı hedefliyor.

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