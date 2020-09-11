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Normalleşme döneminin gözde tatil merkezi Kuşadası oldu

AYDIN HABERLERİ  | 11.09.2020 09:17 | Son Güncelleme

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası, 1 Haziran’da başlayan normalleşme süreci sonrasında tatil yapmak isteyen yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası, 1 Haziran’da başlayan normalleşme süreci sonrasında tatil yapmak isteyen yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Mavi bayraklı plajlarının yanı sıra Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi gibi tarihi ören yerlerine de çok yakın olan Kuşadası, sahip olduğu bu özellikler sayesinde pandemi döneminin gözde tatil kentleri listesine adını yazdırdı.
Aydın’ın turistik ilçesi Kuşadası, 1 Haziran’da başlayan normalleşme döneminde yerli ve yabancı tatilcilerin ilgi odağı oldu. 25 mavi bayraklı plaja sahip olan Kuşadası, Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi gibi tarihi ören yerlerine de yakın olması nedeniyle pandemi sürecinin vazgeçilmez tatil kentleri arasında yer aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın açıkladığı kurallar doğrultusunda havuz, plaj, restoran, lobi ve resepsiyon gibi ortak kullanım alanlarını yeniden düzenleyen ilçedeki otel ve turistik işletmeler, haziran, temmuz ve ağustos aylarını kapsayan 3 aylık dönemde en çok İngiliz, Alman ve Bulgar turisti ağırladı. Kuşadası’nda ‘Güvenli Turizm Sertikası’ alan 47 otelin doluluk oranları ise yüzde 70’lere kadar çıktı. Kuşadası, özellikle Kurban Bayramı’nda yerli turist akınına uğradı. 5 günlük bayram tatili boyunca ilçeye 206 bin araç giriş yaptı. Son yapılan sayımda 117 bin olan kent nüfusu, Kurban Bayramı’nda 1 milyonu aştı.
Korona virüs salgını nedeniyle 2020 turizm sezonunun bekledikleri gibi geçmediğini belirten Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği Başkanı (KODER) Tacettin Özden, “Turizmciler olarak bu yıl işletmelerimizi salgına karşı güvenli hale getirip, misafirlerimizi Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın açıkladığı kurallar doğrultusunda ağırladık. Genel olarak baktığımızda Kuşadası normalleşme sürecinin başlamasından sonra rağbet gören tatil merkezleri arasında yer aldı. Otelciler olarak artık gelecek yılı bekliyoruz. Umarın önümüzdeki sezon Kovid-19 hastalığı olmaz ve eski günlerimize yeniden döneriz” diye konuştu.

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