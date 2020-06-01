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Normalleşmenin ilk gününde yoğunluk yaşandı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 01.06.2020 14:01 | Son Güncelleme

Eskişehir’de Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olan kıraathaneler, yeni normalleşmenin ilk gününde açılırken yaşanan yoğunluk nedeniyle tedbirlerin aksatıldığı görüldü.Korona virüs tedbirleri kapsamında aylardır kapalı olan işletmelerden biri olarak öne çıkan kıraathaneler, açıklanan normalleşmenin ilk gününde açıldı.

Eskişehir’de Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olan kıraathaneler, yeni normalleşmenin ilk gününde açılırken yaşanan yoğunluk nedeniyle tedbirlerin aksatıldığı görüldü.
Korona virüs tedbirleri kapsamında aylardır kapalı olan işletmelerden biri olarak öne çıkan kıraathaneler, açıklanan normalleşmenin ilk gününde açıldı. Eskişehir’de uzun bir aradan sonra kapılarını açan kıraathanelerde yoğunluk yaşandı. Maske ve hijyen kurallarını uygulamaya çalışan işletmelerde, yaşanan yoğunluk nedeniyle yer yer sosyal mesafe kurallarının aksaması dikkat çekti.

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Sıla Eczanesi
Odunpazari
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Odunpazari
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Odunpazari
Ayşıl Eczanesi
Tepebasi
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