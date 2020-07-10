YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yalova
  4. Norveç için inşa edilen gemi denize indirildi

Norveç için inşa edilen gemi denize indirildi

YALOVA HABERLERİ  | 10.07.2020 09:04 | Son Güncelleme

Yalova’nın Altınova ilçesi Tersaneler Bölgesinde bulunan Cemre Tersanesi Norveçli Havyard Group için inşa ettiği canlı balık taşıma gemisini denize indirdi.Türk gemi inşa sanayisinin önemli kuruluşlarından birisi konumundaki Cemre Tersanesi yabancı ülkelerden gelen siparişlerini teslim etmeyi sürdürüyor.

Yalova’nın Altınova ilçesi Tersaneler Bölgesinde bulunan Cemre Tersanesi Norveçli Havyard Group için inşa ettiği canlı balık taşıma gemisini denize indirdi.
Türk gemi inşa sanayisinin önemli kuruluşlarından birisi konumundaki Cemre Tersanesi yabancı ülkelerden gelen siparişlerini teslim etmeyi sürdürüyor. Bu anlamda Norveç’in en önemli denizcilik firmalarından birisi olan Havyard Group A.Ş ile yapılan anlaşma gereğince alınan siparişlerin inşası ve teslimi de bir bir gerçekleştiriliyor. Son olarak Norveçli firma için inşa edilen Krıstıansund adlı canlı balık gemisi de törenle denize indirildi. DNV-GL klas olarak adlandırılan gemi 84 metre uzunluğa ve 16 metre genişliğe sahip. Gemi Norveç’te yakalanan balıkların açıktaki diğer gemilerden alınarak limana ulaştırılmasında kullanılacak. Cemre Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Gülcek’in de katıldığı törenle denizle buluşan gemi gerekli hazırlıkların tamamlanması sonrasında Norveç’e gönderilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Pes dedirten görüntü! Traktöre bağlayıp götürdü Pes dedirten görüntü! Traktöre bağlayıp götürdü
Genç öğretmenin sır ölümüGenç öğretmenin sır ölümü
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başkentte banka soygunu

Başkentte banka soygunu

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi, çok sayıda mühimmat imha edildi

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi, çok sayıda mühimmat imha edildi

Sokaktaki köpeği bıçaklayan şahıs gözaltına alındı

Sokaktaki köpeği bıçaklayan şahıs gözaltına alındı

Doktor Başkan’dan Kayseri’ye ikinci Tıp Fakültesi müjdesi

Doktor Başkan’dan Kayseri’ye ikinci Tıp Fakültesi müjdesi

Cevizci bilim elçiliğine tekrar seçildi

Cevizci bilim elçiliğine tekrar seçildi

Mudanya Myrleia için imzalar atıldı, kazı çalışmaları başlıyor

Mudanya Myrleia için imzalar atıldı, kazı çalışmaları başlıyor

Yalova Namaz Vakitleri 10 Temmuz Cuma

İmsak
03:40
Sabah
05:34
Öğle
13:13
İkindi
17:11
Akşam
20:43
Yatsı
22:29

Yalova Nöbetçi Eczaneler10 Temmuz Cuma

Bayrak Eczanesi
Merkez
Zeynep Eczanesi
Merkez
Esra Gül Eczanesi
Altinova
Arda Eczanesi
Armutlu
Eylül Eczanesi
Cinarcik
Şifa Eczanesi
Ciftlikkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Yalova'da 5 bin 500 litre kaçak içki ele geçirildi

Yalova'da 5 bin 500 litre kaçak içki ele geçirildi

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Klasik otomobil meraklısı baba oğul eski araçlara hayat veriyor

Klasik otomobil meraklısı baba oğul eski araçlara hayat veriyor

Şehrin ortasında dehşet saçtı! Aracın önünü kesip pompalı tüfekle kurşun yağdırdı

Şehrin ortasında dehşet saçtı! Aracın önünü kesip pompalı tüfekle kurşun yağdırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.