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Norwich City 2 - 3 Chelsea (Premier Lig)

İNGİLTERE HABERLERİ  | 24.08.2019 16:26 | Son Güncelleme

Premier Lig'in 3. haftasında Norwich City ile Chelsea karşı karşıya geldi. Carrow Road'da oynanan karşılaşma gol düellosuna sahne oldu ve Chelsea 3-2 kazandı.

Norwich City 2 - 3 Chelsea (Premier Lig)

İngiltere Premier Ligi'nin 3. haftasında Chelsea, deplasmanda Norwich City ile karşı karşıya geldi.

Ligin ilk iki haftasında galibiyet alamayan Lampard'ın öğrencileri, Norwich karşısında şeytanın bacağını kırdı ve sahadan 3-2'lik skorla galip ayrıldı.

Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 3 ve 68. dakikalarda Tammy Abraham ve 17. dakikada Mason Mount kaydetti. Norwich adına 6. dakikada Todd Cantwell ve 30. dakikada Teemu Pukki'nin golleri, puan için yeterli olmadı.

Bu sonuçla ligdeki ilk galibiyetini alan Chelsea, puanını 4'e yükseltti. Norwich City ise 3 puanda kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
chelsea norwich city İngiltere Premier Lig

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