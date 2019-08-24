Norwich City 2 - 3 Chelsea (Premier Lig)

İngiltere Premier Ligi'nin 3. haftasında Chelsea, deplasmanda Norwich City ile karşı karşıya geldi.

Ligin ilk iki haftasında galibiyet alamayan Lampard'ın öğrencileri, Norwich karşısında şeytanın bacağını kırdı ve sahadan 3-2'lik skorla galip ayrıldı.

Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 3 ve 68. dakikalarda Tammy Abraham ve 17. dakikada Mason Mount kaydetti. Norwich adına 6. dakikada Todd Cantwell ve 30. dakikada Teemu Pukki'nin golleri, puan için yeterli olmadı.

Bu sonuçla ligdeki ilk galibiyetini alan Chelsea, puanını 4'e yükseltti. Norwich City ise 3 puanda kaldı.

