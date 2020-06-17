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Nurdağı’nda durdurulan otomobilde silahlar ele geçirildi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 17.06.2020 19:13 | Son Güncelleme

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 5 tabanca ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 5 tabanca ele geçirilirken 2 kişi tutuklandı.İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri, uygulama noktasında yapılan kontrollerde şüphelendiği aracı durdurarak yapılan aramada, 5 adet çeşitli marka ve kalibrede tabancalar ele geçirildi.Ele geçirilen tabancaların ruhsatsız olduğu öğrenilmesi üzerine gözaltına alınan B.T.

Nurdağı’nda durdurulan otomobilde silahlar ele geçirildi

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 5 tabanca ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.
Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 5 tabanca ele geçirilirken 2 kişi tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri, uygulama noktasında yapılan kontrollerde şüphelendiği aracı durdurarak yapılan aramada, 5 adet çeşitli marka ve kalibrede tabancalar ele geçirildi.
Ele geçirilen tabancaların ruhsatsız olduğu öğrenilmesi üzerine gözaltına alınan B.T. ve Ş.Ç. ifadeleri alınmak üzere Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü.
Olayla ilgili 2 şüpheli ifadesi alınarak çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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