MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Nurgül Yeşilçay'ın enflasyon yorumu sosyal medyada gündem oldu!

Nurgül Yeşilçay'ın enflasyon yorumu sosyal medyada gündem oldu!

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
04.05.2024 12:00
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Veda Mektubu dizisinde hayat verdiği 'Alanur Yıldız' karakteriyle hafızalara kazınan Nurgül Yeşilçay sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Yeşilçay, bu kez enflasyonla ilgili yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Nurgül Yeşilçay sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemden düşmüyor.

Son pozları olay oldu! Öpmelere doyamadı Son pozları olay oldu! Öpmelere doyamadı

Verdiği kilolar sonrasında incecik olan Yeşilçay zayıflama sırrını anlatmış tatlı ve çikolatadan uzak durduğunu belirtmişti. Ünlü isimden bu kez enflasyonla ilgili bir paylaşım geldi.

nurgül9999999

Türkiye İstatistik Kurumu maaşların zam oranını etkileyecek enflasyon rakamlarını duyurmuş ve Mart ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3.16, yıllık bazda yüzde 68,50 artmıştı.

Konuyla ilgili birçok paylaşım yapılırken paylaşım yapanlardan biri de Nurgül Yeşilçay oldu.

"ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI"

nurgül8

Yeşilçay, Instagram hesabından paylaştığı videoda cheesecake tarifi verirken bütün malzemelerden çok az kullanması sosyal medyada gündem oldu.

Yeşilçay, paylaştığı videoya ise "Enflasyon verileri açıklandı" notunu düştü.

Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ekranlara veda edeceği tarih belli oldu! Diziye bomba oyuncuEkranlara veda edeceği tarih belli oldu! Diziye bomba oyuncu
'Regl' örneği gündem oldu! 'Bir erkek olarak çekmecende...' 'Regl' örneği gündem oldu! 'Bir erkek olarak çekmecende...'
Taşıyıcı anne, sahte doğum... Yanıt gecikmediTaşıyıcı anne, sahte doğum... Yanıt gecikmedi
Anahtar Kelimeler:
Nurgül Yeşilçay sosyal medya Oyuncu karakteri
En Çok Okunan Haberler
Canlı yayına damga vuran 'kumpir' tartışması! Esnafın kazandığı parayı duyunca ne diyeceğini şaşırdı: Allah'ın patatesi ya...

Canlı yayına damga vuran 'kumpir' tartışması! Esnafın kazandığı parayı duyunca ne diyeceğini şaşırdı: Allah'ın patatesi ya...

IBAN'ını verdi başına gelmeyen kalmadı! Aylarca hapis yattı...

IBAN'ını verdi başına gelmeyen kalmadı! Aylarca hapis yattı...

Akaryakıt fiyatlarında yeni uygulama

Akaryakıt fiyatlarında yeni uygulama

Bir ilde gündem olan karar! Yeni başkan gaza bastı: Türklere 400 lira, sığınmacılara 10 bin lira..

Bir ilde gündem olan karar! Yeni başkan gaza bastı: Türklere 400 lira, sığınmacılara 10 bin lira..

‘Köyün tamamı terör yanlısı’ diyen öğretmen hakkında yeni gelişme! Milli Eğitim Bakanı Tekin'den açıklama geldi

‘Köyün tamamı terör yanlısı’ diyen öğretmen hakkında yeni gelişme! Milli Eğitim Bakanı Tekin'den açıklama geldi

Akın akın alışverişe geliyorlardı! Yüksek fiyatlardan onlar da şikayetçi

Akın akın alışverişe geliyorlardı! Yüksek fiyatlardan onlar da şikayetçi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Anneler Günü'ne özel indirimler devam ediyor!

Anneler Günü'ne özel indirimler devam ediyor!

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.