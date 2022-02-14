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Nwakaeme'nin dünkü müthiş asisti sonrası Erman Toroğlu şaştı kaldı! 'Fırıncı küreği gibi olsun yine de...'

14.02.2022 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, zirve için büyük önemi olan maçta Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Bordo mavililere galibiyeti getiren goller Edin Visca'dan geldi. Visca'nın attığı ikinci golde Nwakaeme'nin asisti maça damga vurdu. Ünlü televizyon yorumcusu Erman Toroğlu, o asiste methiyeler düzdü.

Nwakaeme'nin dünkü müthiş asisti sonrası Erman Toroğlu şaştı kaldı! 'Fırıncı küreği gibi olsun yine de...'

Eski hakem ve televizyon yorumcusu Erman Toroğlu, Trabzonspor - Konyaspor maçının ardından bordo mavililerin Nijeryalı kanat oyuncusu Anthony Nwakaeme'ye övgüler yağdırdı. 'Defans oyuncusunun ayağı isterse fırıncı küreği gibi olsun yine de Nwakaeme'den top alamaz' diyen Erman Toroğlu'nun bu yorumu sosyal medyada gündem oldu.

NWAKAEME MAÇA DAMGA VURDU! 'ADAMIN İÇİNDEN GEÇİYOR YA'

Erman Toroğlu, Nwakaeme için şu ifadeleri kullandı: 'Defans oyuncusunun ayağı fırıncı küreği gibi olsun yine de Nwakaeme'den top alamaz. Adamın içinden geçiyor ya. Normal bir insan değil.'

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NWAKAEME MAÇTAN SONRA KONUŞTU

'İstediğimizi aldık. Çok mutluyuz. Şampiyonluğa daiar henüz bir şey bitmedi. Son maça kadar gidip matematiksel olrak her şeyi sonlandırıncaya kadar devam edeceğiz.'

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Erman Toroğlu Anthony Nwakaeme
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