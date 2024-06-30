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Nwakaeme Trabzon'a indi, kendisini karşılayan kalabalık karşısında şaşkına döndü! Onuachu müjdesini verdi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
30.06.2024 16:48
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2 yıl aranın ardından eski takımı Trabzonspor'a geri dönen yıldız oyuncu Anthony Nwakaeme şehre iner inmez yaptığı açıklamayla Bordo-mavili taraftarları sevindirdi. İşte detaylar...

Nwakaeme Trabzon'a indi, kendisini karşılayan kalabalık karşısında şaşkına döndü! Onuachu müjdesini verdi

Trabzonspor'da oynadığı dönemde taraftarın sevgilisi olan Nwakaeme son olarak forma giydiği Suudi Pro Lig kulübü Al-Fayha'dan ayrılarak bordo-mavili ekibe geri döndü. Tecrübeli oyuncu Londra'dan Trabzon'a sağlık kontrolleri ve imza için geldi.

2024-25 sezonuna transfer bombalarıyla giren Trabzonspor, Anthony Nwakaeme transferinde de mutlu sona ulaştı. Bordo-mavili kulüp eski yıldızının transferini, "Serbest Statüde yer alan profesyonel futbolcu Anthony Nnaduzor Nwakaeme'nin Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" açıklamasıyla duyurmuştu.

ŞEHRE GELDİ!

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Nijeryalı kanat oyuncusu, Trabzonspor'a imza atıp sağlık kontrollerinden geçmek için Trabzon'a geldi. 35 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor Başkan Yardımcısı Nevzat Kaya ile birlikte Londra'dan özel jetle gelerek Trabzon Havalimanı'na iniş yaptı. Yıldız futbolcu, bir önceki Trabzonspor döneminde 145 maça çıkmıştı. Nwakaeme, söz konusu 145 mücadelede 47 gol atıp 40 asist yapmıştı.

Nwakaeme, havalimanında yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı;

'BURAYI ÇOK ÖZLEDİM'

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"Taraftarların ilgisine karşılık vermeyi umuyorum. Beni nasıl takip ettiklerini biliyorum, bu harika bir durum. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Instagram'a video attığımızda henüz anlaşmamız tamamlanmamıştı ama anlaşacağımızı biliyordum. Nevzat Bey'e ve başkanımıza teşekkür ederim. Taraftarlarımızı çok özledim, kutlamaları çok özledim."

MÜJDELİ HABERİ VERDİ

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Öte yandan Trabzonspor taraftarının merakla beklediği Onuachu ile alakalı da açıklamada bulundu. Nwakeme açıklamasında "Onuachu ile konuştum. Burada ne kadar mutlu olduğunu bana söyledi." dedi.

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