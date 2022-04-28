O 23 yaşında, erkek arkadaşı ise 63! "Ona bir saatte âşık oldum"

Bir flört uygulamasında aşkı arayan Willow Sias, David Simonini’ye denk geldi. 63 yaşındaki profesyonel blackjack oyuncusu ve ev inşaatçısı David Simonini'nin dikkatini anında üzerine çeken David Simonini'yi gördü. Profesyonel bir iskambil oyuncusu ve inşaatçı olan 63 yaşındaki anında dikkatini çekti. Başta ikisi de sahte profillere denk geldiklerini düşündüler ama riske değeceğini düşünüp buluştular. İkili anında âşık olduklarını iddia etti.

''AYNA GİBİYİZ''

Willow, David’in uygulama aracılığıyla buluştuğu ilk kişi olduğunu ve anlık bir bağlantı hissederek ilk bir saat içinde ona âşık olduğunu söyledi. "Ayna gibiyiz - enerjilerimiz birbirine çok iyi uyuyor. Genellikle, gülmekten ve iyi vakit geçirmekten başka bir şey yapmıyoruz. " dedi.

175.000 DOLARLIK HEDİYE

İkili, aralarındaki yaş farkına rağmen sık sık beş yıldızlı restoranlarda yemek yiyip partilere katılmak gibi birçok ortak ilgi alanına sahip. David, Willow’a büyük bir aşkla bağlı olduğunu belirtti. Öyle ki onu biraz olsun mutlu etmek için 175.000 dolarlık bir araba bile hediye etmiş.

HERKES MUTLU

Willow, kendinden yaşça büyük bir erkekle ilk ilişkisi olmadığını belirtti ancak genç kadın daha önce bu kadar istikrarlı ve güvenli hissettiği bir şey yaşamadığını da ekledi. Çift, gelecekte kendi ailelerini kurmak istiyor. Söylediklerine göre aileleri de bu fikir için heyecanlı.

Çoğunluğu erkeklerden gelen kötü yorumları umursamadıklarını söyleyen çift, sosyal medyada büyük ilgi görüyor.



