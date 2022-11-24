SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. 2022 Dünya Kupası
  4. 'O bir uçak, o bir kuş, hayır o Cristiano Ronaldo!' Portekiz - Gana maçının önüne geçen pozisyon...

'O bir uçak, o bir kuş, hayır o Cristiano Ronaldo!' Portekiz - Gana maçının önüne geçen pozisyon...

24.11.2022 19:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FIFA Dünya Kupası H Grubu ilk hafta maçında Portekiz ile Gana karşı karşıya geldi. Bu müsabakada gözler, turnuvanın en çok merak edilen takımları arasında yer alan Portekiz'de sahaya kaptan olarak çıkan Cristiano Ronaldo'nun üzerindeydi. Maç öncesinde milli marşın okunduğu esnada gözyaşlarına hakim olamayan yıldız futbolcu, karşılaşmanın ilk yarısına da damgasını vurdu. Golcü oyuncunun özellikle bir pozisyonda çıktığı kafa topu mücadelesindeki görüntüsü dikkat çekti.

'O bir uçak, o bir kuş, hayır o Cristiano Ronaldo!' Portekiz - Gana maçının önüne geçen pozisyon...

FIFA Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. H Grubu'nun ilk hafta maçında Portekiz ile Gana karşı karşıya geldi. Son dönemde saha dışında yaşadığı olaylarla gündeme gelen ve turnuvadaki performansı en çok merak edilen isimler arasında yer alan Portekiz Milli Takımı'nın kaptanı Cristiano Ronaldo, karşılaşmaya damgasını vurdu.

MARŞ ESNASINDA AĞLADI

2022-11-24T160842Z_614480136_UP1EIBO18UG28_RTRMADP_3_SOCCER-WORLDCUP-POR-GHA-REPORT

Maç öncesinde milli marşların okunduğu esnada gözyaşlarını tutmakta oldukça zorlanan dünyaca ünlü yıldız, ilk yarıda ortaya koyduğu oyunla dikkat çekti.

KAFA TOPUNA ÖYLE BİR ÇIKTI Kİ...

2022-11-24T161559Z_246663484_UP1EIBO196L3G_RTRMADP_3_SOCCER-WORLDCUP-POR-GHA-REPORT

İlk 13 dakikada 3 net pozisyona giren Ronaldo, daha sonrasında yaşanan bir pozisyonda çıktığı kafa topunda yükseldiği mesafe ile sosyal medyanın gündemine oturdu.

2022-11-24T161717Z_183444455_UP1EIBO198R3L_RTRMADP_3_SOCCER-WORLDCUP-POR-GHA-REPORT

Rakiplerinden daha yükseğe rahatlıkla ulaşan Cristiano Ronaldo'nun bu hareketi, izleyenlerin beğenisini topladı.

2022-11-24T161602Z_2006199518_UP1EIBO196O3H_RTRMADP_3_SOCCER-WORLDCUP-POR-GHA-REPORT

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünya Kupası'nda bir garip olay!Dünya Kupası'nda bir garip olay!
Dünya Kupası tarihinde ilk! Türk sanatçı...Dünya Kupası tarihinde ilk! Türk sanatçı...
Katar'da herkesi şaşkına çeviren an! İngiliz taraftarı kadın bir anda göğüslerini açınca...Katar'da herkesi şaşkına çeviren an! İngiliz taraftarı kadın bir anda göğüslerini açınca...
Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Gana Portekiz dünya kupası

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı

Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor!

Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor!

Dünya Kupası skandallarla devam ediyor! Suudi Arabistan'ın zaferine gölge düştü

Dünya Kupası skandallarla devam ediyor! Suudi Arabistan'ın zaferine gölge düştü

Attığı golle kendi ülkesini yıktı! Sevinmedi..

Attığı golle kendi ülkesini yıktı! Sevinmedi..

Burnu, 3 dişi, çenesi ve yüz kemikleri kırılmıştı! İşte Suudi Arabistan'ın yıldızının son hali

Burnu, 3 dişi, çenesi ve yüz kemikleri kırılmıştı! İşte Suudi Arabistan'ın yıldızının son hali

Her yarış sonunda yapıyor! Güzel atlet sosyal medyanın gündeminde

Her yarış sonunda yapıyor! Güzel atlet sosyal medyanın gündeminde

İlginizi Çekebilir

En tatlı zehir! Çocuklara kesinlikle vermeyin

En tatlı zehir! Çocuklara kesinlikle vermeyin

Bu işin şakası yok! Hayati risk inanılmaz: Israra bir son verin

Bu işin şakası yok! Hayati risk inanılmaz: Israra bir son verin

Onlarca kategorideki binlerce üründe çılgın indirim! Hızlı davranan kazanıyor

Onlarca kategorideki binlerce üründe çılgın indirim! Hızlı davranan kazanıyor

Çiftliğinden paylaştığı erotik fotoğraflarla dudak uçuklatıyor!

Çiftliğinden paylaştığı erotik fotoğraflarla dudak uçuklatıyor!

Sevgiliden tek farkı var! ''Horlamaz, homurdanmaz, sinirlenmez''

Sevgiliden tek farkı var! ''Horlamaz, homurdanmaz, sinirlenmez''

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.