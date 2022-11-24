'O bir uçak, o bir kuş, hayır o Cristiano Ronaldo!' Portekiz - Gana maçının önüne geçen pozisyon...

FIFA Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. H Grubu'nun ilk hafta maçında Portekiz ile Gana karşı karşıya geldi. Son dönemde saha dışında yaşadığı olaylarla gündeme gelen ve turnuvadaki performansı en çok merak edilen isimler arasında yer alan Portekiz Milli Takımı'nın kaptanı Cristiano Ronaldo, karşılaşmaya damgasını vurdu.

MARŞ ESNASINDA AĞLADI

Maç öncesinde milli marşların okunduğu esnada gözyaşlarını tutmakta oldukça zorlanan dünyaca ünlü yıldız, ilk yarıda ortaya koyduğu oyunla dikkat çekti.

KAFA TOPUNA ÖYLE BİR ÇIKTI Kİ...

İlk 13 dakikada 3 net pozisyona giren Ronaldo, daha sonrasında yaşanan bir pozisyonda çıktığı kafa topunda yükseldiği mesafe ile sosyal medyanın gündemine oturdu.

Rakiplerinden daha yükseğe rahatlıkla ulaşan Cristiano Ronaldo'nun bu hareketi, izleyenlerin beğenisini topladı.



