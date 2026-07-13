O isim ülkesine döndü! Trabzonspor ayrılığı resmen açıkladı

Trabzonspor, kadro yapılanması kapsamında bir ayrılığı daha resmileştirdi. Bordo-mavili kulüp, Norveçli futbolcu Mathias Lovik'in takımdan ayrıldığını ve transfer sürecinin tamamlandığını duyurdu.

MOLDE İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Karadeniz temsilcisi tarafından yapılan açıklamada, Mathias Lovik'in Norveç ekibi Molde'ye kesin transferi konusunda taraflar arasında anlaşmaya varıldığı belirtildi. Böylece sol bek oyuncusunun Trabzonspor kariyeri resmen sona ermiş oldu.

KARİYERİNE NORVEÇ'TE DEVAM EDECEK

Trabzonspor'dan ayrılan Mathias Lovik, futbol yaşamını ülkesinde sürdürecek. Norveçli savunmacı, yeni sezonda Molde forması giyerek kariyerine doğduğu ülkenin liginde devam edecek.