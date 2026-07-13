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O isim ülkesine döndü! Trabzonspor ayrılığı resmen açıkladı

Trabzonspor, Norveçli sol bek Mathias Lovik ile yollarını resmen ayırdı. Bordo-mavili kulüp, oyuncunun Molde'ye kesin transferi konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. Lovik, kariyerini ülkesinin köklü ekiplerinden Molde'de sürdürmeye hazırlanıyor.

O isim ülkesine döndü! Trabzonspor ayrılığı resmen açıkladı
Cevdet Berker İşleyen

Trabzonspor, kadro yapılanması kapsamında bir ayrılığı daha resmileştirdi. Bordo-mavili kulüp, Norveçli futbolcu Mathias Lovik'in takımdan ayrıldığını ve transfer sürecinin tamamlandığını duyurdu.

MOLDE İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

O isim ülkesine döndü! Trabzonspor ayrılığı resmen açıkladı 1

Karadeniz temsilcisi tarafından yapılan açıklamada, Mathias Lovik'in Norveç ekibi Molde'ye kesin transferi konusunda taraflar arasında anlaşmaya varıldığı belirtildi. Böylece sol bek oyuncusunun Trabzonspor kariyeri resmen sona ermiş oldu.

KARİYERİNE NORVEÇ'TE DEVAM EDECEK

O isim ülkesine döndü! Trabzonspor ayrılığı resmen açıkladı 2

Trabzonspor'dan ayrılan Mathias Lovik, futbol yaşamını ülkesinde sürdürecek. Norveçli savunmacı, yeni sezonda Molde forması giyerek kariyerine doğduğu ülkenin liginde devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Süper Lig Trabzonspor ayrılık
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