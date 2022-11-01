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O olay sonrası ortalık karıştı! Trabzonspor'dan Fenerbahçe taraftarına dava

01.11.2022 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan İstanbulspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ardından Sarı-Lacivertli bazı taraftarlar, stadyumda bulunan Trabzonspor'un 'TS Club' mağazasına saldırıda bulunmuş, mağazaya maddi hasar vermişti. Yaşanan bu olayın ardından emniyet ekipleri harekete geçerken, Trabzonspor'dan da bir hamle geldi. İşte detaylar...

O olay sonrası ortalık karıştı! Trabzonspor'dan Fenerbahçe taraftarına dava

Süper Lig'in 12. haftasında oynanan İstanbulspor Fenerbahçe karşılaşmasında gülen taraf 5-2'lik skorla konuk ekip Fenerbahçe olurken, 7 golün atıldığı bu karşılaşmanın ardından istenmeyen olaylar yaşanmıştı.

Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından Fenerbahçeli bazı taraftarlar, stadyumda bulunan TS Club mağazasına saldırırken, mağaza önünde bulunan afiş ve pankartları yırtarak Trabzonspor pankartına çirkin yazılar yazmıştı.

EMNİYET HAREKETE GEÇTİ!

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Bu çirkin eylemin failleri, yaptıkları bu saldırıyı sosyal medya üzerinden paylaşırken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili aldığı pek çok suç duyurusundan sonra harekete geçti. Hesaplarının sahipleri ve olaya karışanların yakalanması için operasyon başlattı.

TRABZONSPOR'DAN DAVA

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Konuyla alakalı Trabzonspor Kulübü'nden de bir hamle geldi. Buna göre; Bordo-mavililerin de olaya karışanlarla ilgili suç duyurusunda bulunduğu ve açılacak bir davada müdahil olacağı öğrenildi.


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