O olay sonrası ortalık karıştı! Trabzonspor'dan Fenerbahçe taraftarına dava

Süper Lig'in 12. haftasında oynanan İstanbulspor Fenerbahçe karşılaşmasında gülen taraf 5-2'lik skorla konuk ekip Fenerbahçe olurken, 7 golün atıldığı bu karşılaşmanın ardından istenmeyen olaylar yaşanmıştı.

Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından Fenerbahçeli bazı taraftarlar, stadyumda bulunan TS Club mağazasına saldırırken, mağaza önünde bulunan afiş ve pankartları yırtarak Trabzonspor pankartına çirkin yazılar yazmıştı.

EMNİYET HAREKETE GEÇTİ!

Bu çirkin eylemin failleri, yaptıkları bu saldırıyı sosyal medya üzerinden paylaşırken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili aldığı pek çok suç duyurusundan sonra harekete geçti. Hesaplarının sahipleri ve olaya karışanların yakalanması için operasyon başlattı.

TRABZONSPOR'DAN DAVA

Konuyla alakalı Trabzonspor Kulübü'nden de bir hamle geldi. Buna göre; Bordo-mavililerin de olaya karışanlarla ilgili suç duyurusunda bulunduğu ve açılacak bir davada müdahil olacağı öğrenildi.



