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O tarikatın kurucusu en az 60 çocuğu istismar etti!

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Katolik dünyasının en büyük tarikatlarından biri olan İsa'nın Lejyonerleri’nin kurucusu Rahip Marcial Maciel’in en az 60 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu belirtildi.

O tarikatın kurucusu en az 60 çocuğu istismar etti!

Toplamda 33 rahip tacizle suçlanırken, bunların 18'inin hâlâ görevde olduğu ifade edildi. Rapor, tacizin sistematik bir hale geldiğini de ortaya koydu.

İsa'nın Lejyonerleri tarafından yürütülen soruşturma, tarikatın kurulduğu 1941’den bu yana en az 175 çocuğun 33 rahip tarafından tacize uğradığını ortaya koydu. Sayının çok daha fazla olabileceğine dikkat çeken rapora göre istismara uğrayan erkek çocukların büyük bir kısmı 11 ile 16 yaşları arasındaydı.

Tarikatın kurucusu olan ve Katolik kilisesinin ‘en çok adı çıkan pedofili’ olarak anılan Marcial Maciel’in de en az 60 çocuğu taciz ettiği belirtildi.

TACİZE KARIŞAN 18 RAHİP HALA GÖREVDE

Raporda adı geçen 33 tacizci din görevlisinin altısının yargılanmadan öldüğü, sekizinin rahipliği bıraktığı ve birinin de tarikattan uzaklaştırıldığı kaydedildi.

Ancak rapor kalan 18 rahibin hâlâ tarikat üyesi olduğuna dikkat çekti. Bunlardan dördünün, çocuklardan uzak durmaları yönünde ‘idari kısıtlama’ aldığı, diğerlerinin de halka açık görevler icra etmediği belirtildi.

33 RAHİPTEN 14'Ü İSTİSMARA UĞRAMIŞ

'Katolik kiliselerinde reşit olmamışların korunması' konusunda 'dünya çapında tüm piskoposlar konferanslarının başkanlarının biraraya geldiği' zirvenin açılışını Papa Francis yaptı.

Öte yandan rapor, ‘taciz zincirini’ de ortaya koydu. Suçlanan 33 rahipten 14’ünün daha önce bizzat taciz ve istismar mağduru olduğu, ancak daha sonra birer tacizciye dönüştüğü aktarıldı.

Vatikan, 2006 yılına kadar başta Marcial Maciel olmak üzere rahiplere yöneltilen bu suçlamaları dikkate almamıştı.

TACİZ VE TECAVÜZ İDDİALARININ ODAĞINDAKİ TARİKAT

1941’de Meksikalı din adamı Maciel tarafından kurulan tarikatın başta Latin Amerika olmak üzere 20 ülkede 70 binden fazla üyesi bulunuyor. Tarikatın ayrıca Vatikan’da bir ilahiyat fakültesi de var.

Tarikat, tecavüz ve taciz olaylarıyla gündemden düşmemişti. Çocuk tacizinin yanı sıra bazı rahiplerin kadın müritlere tecavüz ettiği de belirtilmişti.

Pek çok erkek mağdur, 1940 ile 1960'lı yıllar arasında Maciel tarafından taciz edildiklerini açıkça ilan etmiş ancak rahip, 'bu tarz iğrenç ilişkilerde bulunmadığını' iddia etmişti.

Maciel’in en az iki kadından pek çok çocuğunun olduğunun da ortaya çıkması üzerine Vatikan soruşturma başlatmıştı.

2006 yılında iddialar üzerine Maciel’in emekliliğe ayrılması istenmiş, rahip bundan iki yıl sonra 87 yaşında kendisini suçlayan kimseyle mahkemede yüzleşmeden ölmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
isa LEJYONER tarikat taciz tecavüz

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
İşte Atatürk'ün cemaat ve tarikatlara karşı olma sebeplerinden biride tarikat liderlerinin kendini ilâh olarak görüp her şeyi yapabilirim şeklinde olmalarıydı. Hristiyanların ensar vakfıda bu tarikatmış. Adam hangi din olursa olsun tarikatlara karşı, bizim cahillerde Atatürk'ü İslam düşmanı görür. Oysa adam ne İslam düşmanı ne din, dini gerçek yaşasınlar tarikatlara bağlı olmasınlar diye karşıdır.
Avrupa ahlak olarak çökmüş durumda bizde kendimize hala batıyı örnek alıyoruz
İster Yahudi olun ister isevi ister müslüman geçinin.Tarikatların temelinde dini kullanarak siyasi rant , dünyevi rant elde etmek ve tecavüz vardır.Tarikat liderlerine bakın bir tane klubede yaşayan fakir bulamazsın.
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